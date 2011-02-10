Пшонка назначил себе новых заместителей

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка своим приказом назначил Юрия Ударцова заместителем Генерального прокурора Украины, уволив его с должности заместителя Генерального прокурора Украины - прокурора г. Киева. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ГПУ.

При этом заместителем Генпрокурора - прокурором г. Киева назначен Анатолий Мельник, который к этому возглавлял прокуратуру Полтавской области. Общий стаж его работы в органах прокуратуры составляет 24 года.

На должность прокурора Полтавской области приказом Генерального прокурора назначен Роман Андреева, который работал первым заместителем прокурора Донецкой области. В органах прокуратуры он более 15 лет.