Томенко советует Черновецкому оформить инвалидность

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко предложил мэру Киева Леониду Черновецкому три варианта действий: либо полноценно выполнять свои обязанности, либо оформить инвалидность, либо подать в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера.

По его мнению, если Черновецкий остается мэром, он должен добросовестно выполнять свои обязанности, в частности ежедневно работать, вести сессии Киевского горсовета, принимать граждан.

Томенко обратил внимание на том, что Черновецкий в последнее время много лечится.

«Учитывая то, что за последний год почти полгода Черновецкий или лечился, или отдыхал, то, в соответствии с трудовым законодательством, ему нужно оформить инвалидность со всеми соответствующими последствиями, поскольку он не в состоянии в полной мере выполнять свои обязанности», - говорится в сообщении вице-спикера.

Третий же законный вариант дальнейших действий мэра Киева - написание им заявления об отставке.

В то же время Томенко считает, что в возможных внеочередных выборах мэра Киева не заинтересованы представители власти и Черновецкий шантажирует их этим, чтобы добиться снижения внимания правоохранительных органов к действиям своей команды.

Как сообщалось, Черновецкий опровергает информацию о том, что он якобы написал заявление о своей отставке.