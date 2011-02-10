Янукович хочет обсуждать земельную реформу уже сейчас (ФОТО)

Президент Украины Виктор Янукович высказывается за начало общественного обсуждения проведения земельной реформы и «формирования хозяина на земле».

Об этом он заявил сегодня, выступая перед аграриями в Белозерском районе Херсонской области, передает Интерфакс-Украина.

По большому счету, сказал Янукович, нужно эту реформу (земельную - Ред.) довести до логического завершения.

«Нужно, чтобы на земле был хозяин, были правила пользования землей, и собственники их использовали. И ее (реформу) уже нужно сейчас обсуждать», - отметил Президент.

Фото пресс-службы Президента Украины