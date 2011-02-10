Российским дипломатам в Украине очень комфортно - Лоскутов

Российским дипломатам «очень комфортно» работается в Украине. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил советник-посланник посольства Российской Федерации в Украине Всеволод Лоскутов.

«Очень комфортно, я бы так сказал. Потому что мы здесь занимаемся вместе с нашими украинскими коллегами очень важным делом – мы развиваем наши отношения в новых условиях, в условиях независимых государств», - сказал Лоскутов после церемонии возложения венков к могиле российского дипломата Евфимия Путятина на территории Киево-Печерской Лавры.

Он также отметил, что российские дипломаты всех поколений, работающие в Украине, очень много ездили для того, чтобы была создана солидная правовая база в двухсторонних отношениях. По его словам, эта работа была непростой, однако в целом конструктивной.

Напомним, сегодня, 10 февраля, российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник – День дипломата.