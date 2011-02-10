Жители Закарпатья массово получают венгерские паспорта

Венгры, которые живут в Закарпатской области, с начала года активно обращаются к венгерскому консульству с просьбой выдать паспорт гражданина Венгрии. И хотя двойное гражданство в Украине запрещено законом, это не останавливает этнических венгров, а также их родственников получать второй паспорт, отмечает «Би-би-си».

Этот процесс стал более заметен после того, как с 1 января вступили в силу поправки к закону о гражданстве, принятые венгерским парламентом. Теперь заграничные венгры могут получить паспорт по упрощенной процедуре.

По данным закарпатских медиа, с начала года заявки на получение венгерского гражданства подали несколько тысяч жителей области.

Лишь за прошлую неделю к консульским учреждениям Венгрии в разных странах поступило около 12 000 заявлений о получении венгерского гражданства. И хотя сами венгры говорят, что пока еще чаще всего обращаются не украинские жители Закарпатья, а граждане Сербии, Словакии и Румынии, однако известно, что на сегодня уже 5-7 тысяч граждан Украины подали заявления с просьбой выдать паспорт гражданина Венгрии.

Условия для получения гражданства минимальны: несудимость, базовое знание венгерского языка или венгерское происхождение. Причем понятие «происхождение» очень условное: достаточно, чтобы кто-то из ближайших родственников родился на территории, которая принадлежала Венгрии до 1920 года или в военный период (1938-45). Поэтому и архивы в настоящий момент просто завалены заявлениями от искателей своих корней.

В то же время Министерство иностранных дел Украины пока еще не делало никаких заявлений по поводу данной ситуации. В МИДе отмечают, что внимательно отслеживают ситуацию, и в частности процессы, которые происходят в Румынии, где количество граждан, которые добиваются венгерского гражданства, самое большое. Относительно ситуации в Украине, то, по словам руководителя департамента информационной политики МИДа Олега Волошина, оснований драматизировать ситуацию нет.