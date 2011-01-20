Теракт на малой родине власти

Взрывы не прозвучали, никто не погиб и не пострадал. А может, подрывники и не ставили такой цели?

Первый взрыв произошел в 4:37 утра у ворот административного здания ГП «Макеевуголь». Предположительно, рванула урна у входа в здание. В 5:05 рвануло у торгового центра Голден Плаза – менее чем в шестистах метрах от места первого взрыва.

По тревоге были подняты и задействованы все возможные силовые службы – МВД, МЧС, СБУ (включая Антитеррористический центр). Парадокс в том, что Макеевка, фактически входящая в агломерацию с Донецком, – вотчина партии власти, родина или место карьерного роста ряда министров и ключевых функционеров ПР, включая министра внутренних дел Анатолия Могилева. Он немедленно вылетел на место происшествия. Туда же направился глава СБУ Валерий Хорошковский. Улицы города патрулируют внутренние войска. Ключевые его здания проверяют саперы.

Силовики скупы на комментарии. Выяснилось, что у одного из мест взрывов была найдена записка с обещанием устроить еще пять взрывов в пяти местах города, если неизвестным террористам не будут выплачены крупные средства. По некоторым данным – четыре миллиона евро.

«Макеевуголь» - уже давно как на войне

Первый взрыв произошел у предприятия «Макеевуголь», парализовав его работу. У Макеевугля и лично его руководителя Станислава Толчина – долгая история конфликтов с городской властью в лице мэра Александра Мальцева и вообще с «макеевской» группой в ПР, включая Василия Джарты и Анатолия Могилева. Зато, по некоторой информации, хорошие отношения с председателем комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, членом «БЮТ-Батькивщины» Наталией Королевской и ее группой влияния. В начале этого года вышла серия «мочильных» публикаций, в которых противники Толчина обвиняли его в крупной задолженности перед городом, а также в попытках перевести предприятие из госсобственности в аренду нового предприятия, созданного сотрудниками старого (таким образом, по их версии, он хотел избавиться от накопившихся долгов). Толчин, в свою очередь, публично жаловался на давление на градообразующее предприятие со стороны силовиков и СМИ.

Помимо этого, прошлый год был отмечен конфликтом «Макеевугля» и его же бывшего погрузочного предприятия «Макеевпромтранс», «отколотого» в 2006 году решением министра угольной промышленности, регионалом Сергеем Тулубом. Следующий министр, Виктор Полтавец (чьему восхождению на эту должность поспособствовала госпожа Королевская) попытался оспорить это решение. Но попыткам работников «Макеевугля» восстановить контроль над предприятием помешал Хозяйственный суд Донецкой области. По информации газеты «Дело», после того, как «Макеевпромтранс» перешел из госсобственности в аренду коллектива (по той же схеме, в попытке использовать которую оппоненты Толчина обвиняли его относительно «Макеевугля»), фактический контроль над ним установили известный бизнесмен Виктор Нунескис и депутат-регионал Андрей Орлов. В октябре 2010 года конфликт между «Макеевуглем» и «Макеевпромтрансом» вызвал отказ последнего обеспечить шахтеров вагонами для отгрузки угля и последующую забастовку горняков.

В апреле 2010 года стало известно о судебном споре между «Макеевуглем» и ООО «Энергоимпекс», в котором последний требовал 58 млн. гривень за невыполненные первым обязательства по поставкам угольного концентрата. «Энергоимпекс» также связан с Андреем Орловым, до недавнего времени числившимся его совладельцем.

Ну и, наконец, вчера, за день до взрывов, глава Контрольно-ревизионного управления обвинил руководство «Макеевугля» (а также «Донбассантрацит» Луганской области) в препятствовании доступу специалистов КРУ на объекты предприятия.

Все выше перечисленное никак не указывает на возможные мотивы какой-либо из сторон «поспособствовать» взрыву. Однако позволяет лучше понять ситуацию, сложившуюся в последние годы вокруг градообразующего предприятия Макеевки. Впрочем, некоторые политики, в частности бютовец Михаил Волынец (он же – глава Конфедерации профсоюзов Украины), уже заявили, что за взрывами может стоять попытка запугать Толчина.

Взрывная волна

Взрывы в Макеевке – не первые в Украине за последний месяц. В новогоднюю ночь взорвали памятник Сталину в Запорожье. На данный момент по подозрению в подрыве памятника задержаны около дюжины человек, еще примерно столько же обысканы и допрошены. Все – представители националистических партий и движений. Параллельно были возбуждены другие дела – так, задержанным в Ивано-Франковске представителям организации «Тризуб» вменяют незаконное хранение оружия, а у журналистки Елены Белозерской пытались узнать, откуда у нее на блоге взялась ссылка на видео поджога киевского офиса Партии регионов. Подозрения милиции пали на «Тризуб» потому, что за несколько дней до взрыва его активисты отбили тому же памятнику голову. Однако они отрицают, что перешли от лома к взрывчатке.

Кстати, ЧП в Макеевке тоже уже связали с националистами – это поторопились сделать представители КПУ. «Все эти события, и призывы к неповиновению, и призывы к восстанию, и заявления о том, что «бандеровская армия перейдет Днепр и займет Донецк» (недавнее высказывание депутата Львовского облсовета от ВО «Свобода» Юрия Михайлишина. - Ред.) – звенья одной цепи. Еще вчера мы считали, что наша страна далека от террора. Теперь же новости о взрывах могут стать привычными», - заявил через пресс-службу КПУ народный депутат Георгий Крючков.

В то же время ряд политиков, как, например, народный депутат Олесь Доний, заявили, что «не следует отбрасывать версию, что взрыв мог быть провокацией, для того, чтобы после него провести репрессии среди украинской интеллигенции». Как бы то ни было, факт остается фактом: после взрыва памятника правоохранители провели небольшую «охоту на ведьм», задерживая и обыскивая даже людей, которых было очень сложно заподозрить в причастности к этому акту вандализма. Например, поэтессу Марину Брацыло и ее мужа Юрия Ногу.

Отсюда следует, что кто бы на самом деле ни устроил взрыв, уже сам процесс его расследования может создать проблемы очень многим людям. На законных основаниях.