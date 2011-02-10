Ежель сделал 3 июля Днем зенитных ракетных войск

Министр обороны Украины Михаил Ежель подписал приказ «Об установлении Дня зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно приказу, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ отмечаться ежегодно 3 июля.

Как говорится в подписанном документе, зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ составляют основную огневую силу в системе противовоздушной обороны и предназначены для защиты административных, промышленно-экономических центров страны, группировок ВСУ, важных государственных, военных и других объектов от ударов авиации и беспилотных средств противника с воздуха.