Суд не решился выпустить Гриценко на свободу

Апелляционный суд Крыма отклонил просьбу адвоката экс-спикера Верховной рады Крыма Анатолия Гриценко, обвиняемого в незаконных операциях с почти 5 тыс. гектаров земли, об изменении его подзащитному меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, сообщает УНИАН.

Таким образом, суд оставил без изменения решение Центрального райсуда Симферополя, который 27 января избрал Гриценко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры о том, что обвиняемый может помешать установлению истины в его уголовном деле и скрыться от следствия. По данным правоохранителей, у экс-спикера Крыма есть недвижимость за границей, а также дипломатический паспорт.

Напомним, 21 января прокуратура Крыма возбудила против Гриценко дело по статье «превышение власти или служебных полномочий».