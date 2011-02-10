Решение по Vanco Кабмин рассмотрит на днях - Азаров

Вопрос о соглашении с компанией Vanco Prykerchenska Ltd правительство рассмотрит в ближайшие дни.

Об этом сообщил сегодня премьер Николай Азаров, передае УНИАН.

По его словам, решение по Vanco принято, и оно не было рассмотрено на вчерашнем заседании Кабмина в связи с тем, что не были полностью подготовлены все необходимые документы.

«На правительстве оно не рассматривалось чисто по техническим причинам. У нас на правительство выносятся те документы, которые полностью отработаны, завизированы в соответствии с требованиями регламента. Сам текст документа, особенно в таком случае, должен быть выверен до каждой запятой», - сказал Азаров.

Он также отметил, что для реализации проекта по добыче нефти и газа на шельфе Черного моря необходимы крупные инвестиции. И для этого сложно найти инвесторов.

«В случае благоприятного решения мы будем иметь свою нефть и свой газ», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, вчера, 9 февраля, Кабинет Министров отложил утверждение мирового соглашения с Vanco Prykerchenska.