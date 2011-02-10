Черновецкий настроен работать в своей должности, говорит Азаров

Киевский городской глава Леонид Черновецкий настроен работать в своей должности. Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил премьер Николай Азаров.

На вопрос о том, выполнено ли поручение премьер-министра найти Черновецкого, Азаров ответил:

«Ну, разумеется, Леонида Михайловича разыскали, несколько дней он попросил для того, чтобы прийти в себя, подготовиться. Он вернулся».

Глава Кабмина подчеркнул, что виделся с Черновецким.

«Леонид Михайлович настроен работать, у них нормальное взаимопонимание с главой администрации Александром Павловичем Поповым. Поэтому пока он настроен работать, он будет работать», - сказал Азаров.