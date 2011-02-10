Янукович пообещал крестьянам Земельный банк уже в этом году

Уже в этом году в Украине будет создан земельный банк, который будет предоставлять кредиты для села. Об этом во время посещения частно-арендного предприятия «Заря» заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Янукович также отметил, что имея одну из лучших в мире землю и природно-климатические условия, «мы должны вывести аграрно-промышленный комплекс на качественно новый уровень развития, сделать его конкурентоспособным и эффективным».

По его словам, попытки провести земельную реформу ведутся давно. Однако они были непоследовательными и несистемными и поэтому конкретных ощутимых результатов, в первую очередь для крестьянина, не принесли.

«Теневые схемы как работали, так и работают дальше. Что люди получили? Ничего», - сказал Виктор Янукович.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ситуация в мире с продовольствием становится все хуже. Исходя из глобальных угроз продовольственного кризиса и необходимости обеспечения экономической безопасности развития, Украина должны проводить прагматичную аграрную политику.

«Будущее Украины - это земля», - отметил Янукович.

Отметим, Президент Украины также высказался за начало общественного обсуждения проведения земельной реформы и «формирования хозяина на земле».