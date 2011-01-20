Премьер и демография

В четверг в десять утра премьер-министра Николая Азарова ждали в Институте демографии и социальных исследований НАН Украины. Представители СМИ пришли вовремя. А премьер и сопровождающие его лица - Сергей Тигипко, Владимир Семиноженко — перенесли начало мероприятия на полтора часа.

Пока коротали время, служба протокола успела обсудить — не где-нибудь а в «святая святых» демографов — последние инициативы своего правительства в сфере рождаемости. «Такое впечатление, что Тигипко просыпается и думает, что бы еще такое придумать», - заметила одна из сотрудниц протокола, имея в виду последнее предложение власти не засчитывать в трудовой стаж декретный отпуск.

Последний раз демографы видели у себя высоких государственных людей в присутствии прессы десять лет назад — тогда к ним приходил Леонид Кучма. И вот теперь история феноменальным образом повторилась. Стране снова понадобилась их помощь — впервые с 2005 года Госкомстат зафиксировал (за 11 месяцев 2010-го) падение рождаемости и рост убыли населения.

В зале негде было яблоку упасть. Первым выступить на тему демографии предложили премьеру. Но он пришел сюда не за этим. Он стал говорить о том, в чем лучше, как ему кажется, разбирается, — об экономике. «Нам в этом году надо отдать 88 миллиардов гривен долгов. Если бы мы направили их в экономику, какой бы у нас прирост ВВП, а, Валерий Михайлович?» - спросил премьер у сидящего рядом директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерия Гейца. Экономист заверил, что мы потеряли 5-6% роста ВВП.

Таким ответом Николай Янович был удовлетворен, ведь это означало, что если бы не провальная экономическая политика Кабмина прошлого, то нынешний бы решал вопросы демографии эффективнее. А так – не обессудьте: денег хватило только на увеличение пособия при рождении ребенка и борьбу с детской смертностью.

Себе премьер позволил говорить не по теме, а вот других участников сразу предупредил - давайте конкретные предложения на кратко- и долгосрочные периоды. Элла Либанова, директор Института, по понятным причинам, говорила о грустном. О том, что население стареет — и нанотехнологии для него неактуальны. О том, что скоро не будет хватать рабочих рук, и к 2025 году Украину захлестнет волна низкоквалифицированных трудовых мигрантов из «третьих стран мира». По ее подсчетам, в страну ежегодно будет прибывать 500 тыс. мигрантов. Украина способна «переварить» только 200 тысяч. «Китайской стеной отгородиться не удастся», - заметила Либанова. «Дна» мы достигнем к 2025 году, когда на каждого трудоспособного работника, уплачивающего пенсионные взносы, будет приходиться один пенсионер.

Чтобы немного исправить ситуацию, надо развивать наши пока еще «козыри» - математическое и инженерное образование. Надо сокращать детскую смертность, обеспечивать переподготовку работников в течение жизни, ориентировать здравоохранение не на лечение, а на профилактику. И много еще чего «надо»...

Падение рождаемости в 2010 году, по ее мнению, - это обычный тренд в рамках «синусоидальных колебаний». Увеличение пособий при рождении ребенка, как показал предыдущий опыт, - не выход, и эффект будет небольшим и недолгим. В общем, ученые дамы и мужи пока не знают, с чем это связано (может, кризис), но надеются, что падение рождаемости скоро закончится и начнется рост. Премьеру это объяснение понравилось. Ведь выходило, что виноваты во всем украинки, которые не хотят рожать, а правительство как бы ни при чем.

Пользуясь случаем, Элла Марленовна решила в родных стенах договориться с представителями власти о переписи населения. Соседние страны проведут ее в 2011 году. Украина и Молдова перенесли на 2012 год. Но и 2012 год под вопросом, так как денег нет.

Валерий Геец тоже попросил денег на перепись и тоже нахваливал математическое образование. Но радоваться за отечественных математиков и физиков не приходилось: только треть из них работает по специальности. Из общей массы студентов только 0,6% получают образование по инновационным направлениям.

Азаров грустно глядел в зал. В глазах его была тоска человека, у которого все просят деньги, а ему искренне не хочется их давать. Но он, с другой стороны, не мог не ответить на этот вызов науки: «Это не копеечное дело, - премьер пробовал сопротивляться выделению денег на перепись. - Миллионов триста и миллиард в следующем году...». «Давайте хотя бы часть сделаем в 2011 году», - не уменьшал натиск Геец. Премьер мучительно пообещал найти деньги на перепись, а также открыть к 1 сентября университет, который будет готовить специалистов в сфере инноваций. Впрочем, ключевым словом в реплике премьера было все-таки слово «постараемся».

Тут же его настиг вопрос-предложение из зала: увеличить акцизы на табак и запретить рекламу пива, тогда, глядишь, и деньги на перепись найдутся. Но премьер не был так уверен, что повышение акцизов на табак спасет ситуацию — курить будут столько же, а экономить начнут на других статьях семейного бюджета. Однако пообещал шокирующие (или не очень) фото на табачных пачках — морг, покойник, пятку с биркой.

А вообще, в том, что женщины мало рожают, виноваты, по его мнению, журналисты. «Включишь телевизор, особенно новости - мать убила новорожденное дитя, бомж зарубил кого-то, кто-то «по пьяни» спалил хату и погибли дети, кто-то свалился в колодец....», - делился подробностями увиденного премьер. Вот женщины насмотрятся таких ужасов и не хотят рожать, уверен премьер. С ним никто и не спорил.

Свое выступление он закончил на высокой ноте — альтернатив болезненным реформам, в том числе пенсионной, нет и, попросив подготовить материалы «круглого стола», был таков.

Но на пресс-конференции его все же настиг вопрос о «декретном стаже». «Интересное замечание, над которым мы подумаем, подойдем внимательно, — мучительно рассуждал премьер вслух. - Мы, безусловно, не должны снижать мотивацию женщин рожать, и тот учет трудового стажа, который сейчас приходится на так называемый декретный отпуск, необходимо сохранить. И правительство это обязательно учтет».

Жаль только, Сергей Тигипко, который отвечает в правительстве за пенсионную реформу, этого не слышал.