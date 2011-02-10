Янукович уволил четырех высокопоставленных чиновников

Президент Украины Виктор Янукович подписал ряд Указов, согласно которым уволены три заместителя министра и один замглавы Госдепартамента. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, уволены:

Иван Гнатышин - с должности заместителя министра иностранных дел Украины (согласно поданному им заявлению);

Сергей Гошовский – с должности заместителя министра охраны окружающей естественной среды Украины;

Константин Пивоваров - с должности заместителя министра регионального развития и строительства Украины;

Николай Ковальчук - с должности заместителя главы Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний.

Соответствующие указы Президента подписаны 10 февраля.