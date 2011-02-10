Пересев с Mercedes на Skoda, АП сэкономит государству 2 млн грн

Замена автомобилей представительского класса руководства Администрации Президента Украины и Государственного управления делами на автомобили Skoda позволит экономить около 1 994 400 гривен бюджетных средств в год». Об этом журналистам рассказал глава АП Сергей Левочкин, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Что касается меня лично - в те времена, когда я работал на государственной службе, всегда пользовался собственными машинами, так же и в настоящий момент. Соответствующее распоряжение предусматривает возможность использования собственного транспорта заместителями главы Администрации Президента Украины», - отметил Левочкин.

Напомним, Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами» приобрела легковые автомобили Skoda, которые призваны заменить автомобили представительского класса, на которых ездят чиновники АП и ГУД.