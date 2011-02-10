Янукович приложил руку к созданию плавучего дока (ФОТО)

Главной целью Украины является не торговать сырьем или полусырьем, а производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Об этом во время посещения Херсонского государственного завода «Паллада» заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Президент также принял участие в церемонии закладки первой секции одного из самых больших композитных несамоходных плавучих доков предприятия.

Поздравляя рабочих завода с этим событием, Яныукович отметил, что их предприятие в течение многих лет остается одним из мировых лидеров по изготовлению плавучих доков, многие из которых являются уникальными.

«Изделия «Паллады» известны во всем мире. То, что вам удалось сохранить этот завод и быть на плаву в прямом и переносном смысле, - ваша большая заслуга», - подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодняшнее событие также демонстрирует, что Украина способна уверенно идти в будущее.

«Как Глава государства я сделаю все возможно, чтобы судостроение заняло достойное место в отечественной экономике. Наша главная цель - не торговать сырьем или полусырьем, а производить продукцию с высокой добавленной стоимостью», - отметил Янукович, отметив, что Программа экономических реформ, реализация которой началась в Украине в 2010 году, предусматривает, помимо остального, и развитие таких заводов, как «Паллада».

Напомним, сегодня, 10 февраля, Президент Украины Виктор Янукович посетил также частно-арендного предприятие «Заря» в Белозерском районе Херсонской области.

Фото пресс-службы Президента Украины