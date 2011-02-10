Уже в этом году Украина будет на 99% готова к Евро-2012 - Янукович

В 2011 году строительство главных объектов к Евро-2012 будет закончено на 99%. Об этом во время посещения Херсонского государственного завода «Паллада» заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент подчеркнул, что в рамках подготовки к проведению Евро-2012 в Украине в настоящий момент реализуются много важных проектов, напомнив, что в 2010 году удалось войти в график подготовки к чемпионату.

Янукович также рассказал об экономических достижениях страны за последнее время. Он отметил, что по сравнению с 2009 годом, когда объемы ВВП упали на 15%, в 2010 году рост этого показателя составил 4%, промышленного производства - 11%.

«Мы это сделали благодаря политической стабильности, координации действий власти, умелому управлению ресурсами», - сказал глава государства.

По словам Президента, в прошлом году реформы начаты за семью направлениями, а в течение нынешнего года к них добавятся еще 14.

Напомним, в рамках посещения завода «Паллада» Президент принял участие в церемонии закладки первой секции одного из самых больших композитных несамоходных плавучих доков предприятия.