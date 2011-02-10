Билоблоцкого в СБУ расспрашивали о деятельности местной «Свободы»

Заместитель председателя Донецкой облорганизации ВО «Свобода» Сергей Билоблоцкий заявил, что представители СБУ требовали от него подписку о неразглашении беседы, а также выспрашивали о деятельности местной «Свободы».

Об этом он заявил после допроса в Управлении Службы безопасности Украины в Донецкой области, сообщили в пресс-службе всеукраинского объединения.

«Сегодня националисты остались единственной действенной оппозицией, которая пугает нынешнюю власть. Поэтому в отличие от избирательного преследования правительственных экс-чиновников и парламентской оппозиции, на «Свободу» оказывается тотальное давление и преследование. Это связано с ростом популярности националистов на Востоке», – сказал «свободовец».

«Утрата популярности провластной партии в их базовом регионе, и одновременное распространение идей национализма и поддержки националистов – это катастрофа для режима Януковича. Поэтому власть боится националистов и пытается остановить рост популярность «Свободы» путем запугивания ее членов и сторонников», – добавил Билоблоцкий.