Израиль рассчитывает, что украинских туристов теперь будет больше

Израиль рассчитывает на увеличение объема туристических услуг в связи с отменой виз для граждан Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр туризма Израиля Стас Мисежников, передает УНИАН.

«В прошлом году в Израиль приехало около 70 тысяч украинских туристов. Мы ожидаем всплеск в ближайшие полтора года до уровня 200 тысяч туристов из Украины», - сказал министр.

По его словам, в результате увеличения туристических потоков возрастает возможность открытия новых авиарейсов, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости авиабилетов в Израиль.

Министр туризма также добавил, что в настоящее время функции по контролю въезда в Израиль переданы Министерству внутренних дел. Однако, по его словам, процедура проверки граждан, въезжающих в Израиль, в связи с отменой виз не упрощается.