Соглашение о зоне свободной торговли Украина и ЕС подпишут в 2011 г. - ЕК

Украина и Европейский Союз подпишут соглашение о создании свободной экономической зоны в 2011 году. Об этом сегодня в ходе круглого стола «Ожидаемые результаты создания углубленной и всеохватывающей свободной экономической зоны между Украиной и Европейским Союзом» в Киеве заявил глава подразделения Генерального департамента по вопросам торговли Европейской комиссии, руководитель переговорной группы от Европейской комиссии по вопросам создания зоны свободной торговли с Украиной Филипп Куиссон, передает Интерфакс-Украина.

«Я твердо уверен, что мы можем подписать итоговое соглашение в этом году», - сказал Куиссон.

По его словам, после этого будет проходить процесс ратификации выполнения всех необходимых требований и «где-то в 2013 году это соглашение уже сможет вступить в силу».

Куассон спрогнозировал, что в Украине будет переходный период, чтобы войти в полноценное членство в зоне свободной торговли и отметил, что процесс воплощения соглашения в жизнь будет продолжаться «5-7-10 лет».

«Украина уже через 10 лет будет полностью интегрирована в европейскую экономику, как Швейцария или Норвегия», - подчеркнул он.