Медведев лично проверяет безопасность на Киевском вокзале

Президент России Дмитрий Медведев в сопровождении глав МВД и ФСБ, а также генпрокурора приехал на Киевский вокзал в Москве для проверки безопасности на железнодорожном транспорте, передает РИА Новости.

Посещение Киевского вокзала изначально не значилось в графике президента.

После совещания в Горках Медведев принял решение лично проинспектировать обеспечение безопасности на вокзалах.

Отметим, о необходимости усиления контроля за транспортной безопасностью Медведев заявил после теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января, который унес 36 жизней.