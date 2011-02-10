Тактика украинских властей напоминает Кремль - американские СМИ

Тактика, применяемая украинскими властями, очень напоминает действия Кремля, сообщает Украинская правда со ссылкой на американскую газету The New York Times.

«Спустя год после прихода Виктора Януковича к власти и обещаний близких отношений с Россией, украинский Президент проводит масштабное наступление на прозападную оппозицию, что очень похоже на тактику давления, применяемую его союзниками в Кремле», - пишет издание.

«Прокуроры, назначенные Януковичем, проводят множество расследований по делам лидеров оппозиции, в том числе и экс-премьера Юлии Тимошенко», - отмечает газета.

Также в статье отмечается, что «США и ЕС все чаще выражают озабоченность по поводу действий правительства Януковича».