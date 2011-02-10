Турчинов: Моя жена не смогла купить килограмм гречки

Зампредседателя БЮТ Александр Турчинов пожаловался, что его жена не смогла купить гречку, сообщили в пресс-службе политика.

«Вчера моя жена, как и много других женщин в Украине, не смогла купить в супермаркете килограмм гречки. И это у нас, в Украине, где гречка вместе с салом и борщом является визиткой украинской кулинарии», - написал Турчинов.

По его словам, «спикеры ПР или пыльные прокуроры в скором времени раскроют «гречневый мятеж» преступников-оппозиционеров, которые ночью скупают не только европейских политиков, но и тонны гречневой крупы».

Турчинов напомнил, что из советских времен известно, что «когда исчезают спички, соль, макароны другие товары первой необходимости, - это свидетельствует не только об экономическом кризисе, но и о серьезных экономических диспропорциях».

Напомним, ранее Кабмин поручил Аграрному фонду в 2011-2012 маркетинговом году закупить в государственный интервенционный фонд 1,21 млн тонн зерна, в том числе 35,28 тыс. тонн гречки.