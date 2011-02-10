Защитницу Химок задержали по подозрению в «телефонном терроризме»

В Подмосковье милиция сегодня, 10 февраля, задержала одну из защитниц Химкинского леса. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода активист-эколог Ярослав Никитенко.

По его словам, Алла Чернышева была задержана с двумя детьми в Химках по подозрению в «телефонном терроризме».



Никитенко заявил, что 1 февраля во время проведения акции против застройки правого берега Москвы-реки в Химках экозащитники вызвали милицию, чтобы та проверила документы застройщика. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов разогнали митингующих, сообщив, что у них есть информация о заложенной бомбе.



Экозащитники связывают задержание Чернышевой с ее общественной деятельностью.