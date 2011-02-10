Украина и НАТО поговорили об энергетической безопасности

В ходе сегодняшнего заседания Комиссии Украина - НАТО были обсуждены вопросы энергетической безопасности, сообщили УНИАН в Миссии Украины при НАТО.

В соответствии с сообщением, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Вячеслав Княжницкий «очертил основные аспекты политики» Украины в сфере энергетики.

В частности, он рассказал о мероприятиях, проводимых Украиной для диверсификации источников и путей снабжения энергоресурсов, разнообразия технологий энергообеспечения, надежности функционирования атомной энергетики.

Он также сказал о заинтересованности Украины в сотрудничестве с недавно созданным Центром по энергетической безопасности в Вильнюсе.