Кто выиграл тернопольские выборы?

Первое место «Свободы», в принципе, не стало сюрпризом ни для кого: лидерство «тягнибоковцам» предрекали практически все предвыборные соцопросы. Однако неожиданным стало то, что «Свободе» удалось заручиться поддержкой более чем трети избирателей области! Олег Тягнибок уже заявил, что тернопольские выборы дают ему уверенность: «Свобода» способна самостоятельно пройти в парламент.



Немногие могли бы спрогнозировать второе место «Единого центра», тем более с ошеломляющим результатом в 14%. «ЕЦ» воспринимает эту ситуацию как должное, а вот его оппоненты уже выдвинули в адрес «партии Балоги» ряд обвинений, в частности, в использовании админресурса (список «Единого центра» возглавляет губернатор Тернопольщины Юрий Чижмарь).



Итоговый третий результат Партии регионов, похоже, стал неожиданностью для самих «бело-голубых». Еще несколько месяцев назад 10% на Тернопольщине были для «регионалов» разве что недосягаемой мечтой. Анна Герман еще сегодня утром удивлялась тому, насколько высокий результат показала ее политсила. А вот лидер «регионалов» Виктор Янукович, наоборот, заявил: результат – предсказуемый, сюрприза не случилось.



Финиш за пределами «тройки призеров» Блока Юлии Тимошенко стал главной (хотя и ожидаемой) сенсацией тернопольских избирателей. Не так давно БЮТ имел все шансы в случае проведения досрочных выборов сформировать большинство в облсовете единолично, а теперь... Разочарование избирателей в бывших фаворитах, непоследовательная позиция БЮТ по поводу своего отношения к выборам дали о себе знать – и итоговый результат в 8% не может рассматриваться «бело-сердечными» иначе, как фиаско.



«Бютовцы» пытаются сделать на своих лицах хорошую мину: блок уже заявил о том, что на тернопольских выборах подверглись тотальной фальсификации, которая может быть применена, в частности, в ходе президентских выборов-2010, поэтому БЮТ будет оспаривать их результаты в суде. Более того, БЮТ объявил, что будет рекомендовать новоизбранным депутатам отказаться от своих мандатов...



Впрочем, общую тональность оценки результатов тернопольских выборов политиками спрогнозировать можно было довольно легко. Поэтому «Главред» обратился за комментариями по поводу вчерашнего волеизъявления к известным украинским политическим экспертам Вадиму Карасеву и Виктору Небоженко. Интересно отметить, что оценки политологов оказались кардинально противоположными...



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: «Эпоха электоральных побед Блока Юлии Тимошенко закончилась»



{1-} Вадим Юрьевич, какие выводы вы можете сделать после получения результатов выборов в Тернопольский областной совет? Действительно ли эти выборы имеют такое большое влияние на развитие украинской политики, как об этом говорят?



Тернопольские выборы показали тренд, заложенный еще на досрочных выборах киевского мэра. Эпоха электоральных побед Блока Юлии Тимошенко закончилась. Скажу даже более категорично: то, что произошло в Тернополе, – не просто электоральная катастрофа, это серьезная потеря политических позиций по всей Украине. Проблема даже не в результате БЮТ, проблема в том, что эта политическая сила допустила серьезную ошибку, когда пошла на отмену выборов в Тернополе. Это продемонстрировало слабость и неуверенность в своих силах. Тем более что выборы все равно бы состоялись при любой погоде.



Понятно, что позиции БЮТ на Западной Украине слабнут. Это связано как с экономическими факторами, так и с невнятным, с точки зрения западноукраинского электората, внешнеполитическим курсом БЮТ. Связи Юлии Тимошенко с Путиным стали достаточно подозрительными для жителей Западной Украины.



Второй вывод – тернопольские выборы стали электоральным дебютом «Единого центра». Если говорить о победителях, то это даже не «Свобода», поскольку тут никакой сенсации не получилось, а именно «ЕЦ». Дебют в Тернополе им удался.



Дело в том, что выборы в Тернополе приобрели общенациональное фокусирование в силу скандальности ситуации. Вся Украина смотрела в ту сторону. «ЕЦ» не просто сумел обойти БЮТ, но и взять второе место. Более того, эта партия может получить «золотую акцию» в облсовете. Если учесть, что губернатор области Чижмарь возглавлял список «Единого центра» и у этой же силы будет «золотая акция» в облсовете, то можно сказать, что позиции партии в Западной Украине становятся достаточно основательными.



Кто теперь станет электоральным фаворитом на Западной Украине?



Явной партии-фаворита там сейчас уже нет. БЮТ уже таковой не является, «Наша Украина» – уже отошла. На роль партии элит начинает претендовать именно «ЕЦ», поскольку «Свобода» – это популистская, в смысле, антиэлитная партия. Это очень важно с точки зрения будущих комбинаций в партийной системе Украины. Ведь Партия регионов, несмотря на свой неплохой результат и третье место, никогда не будет иметь на Западной Украине внушительных политических позиций.



Есть еще один важный момент, который становится понятным после тернопольских выборов. Все последние телодвижения в парламенте между Партией регионов и БЮТ по созданию коалиции и переписыванию Конституции после тернопольских выборов рассматриваются как менее вероятные.



Раньше сделка Партии регионов и БЮТ предполагалась как союз партий, контролирующих Восточную и Западную Украину. Дескать, они собираются в парламенте и на двоих делят страну. На востоке у Партии регионов конкурентов пока нет, а вот на Западной Украине фаворита уже нет. Там ситуация более размыта, там лидером является целый пул партий. А это означает, что «регионалам» нет смысла идти на сделки с БЮТ по структурированию политического поля и конституционного устройства. Это обстоятельство перечеркивает все черновики нынешних и будущих коалиционных раскладов между БЮТ и ПР.



В последнюю неделю активно говорят о том, что юристы БЮТ и ПР «дописывают» Конституцию. По вашему мнению, после Тернополя такая перспектива не актуальна?



После Тернополя конституционный процесс перестанет быть топовым. Какой смысл это делать теперь, с кем? Если сейчас провести в парламенте выборы, то мы увидим новую конфигурацию. Тернополь, фактически, подводит черту под нынешней партийной композицией в Верховной Раде.



Важен еже один момент – в тернопольских выборах не участвовал «Фронт перемен» Яценюка. У него просто не оказалось организационной возможности посоревноваться там. Поэтому нынешний рейтинг Яценюка – это не столько рейтинг политической силы Яценюка, сколько антирейтинг нынешних топовых политиков. А это совсем разные вещи. У Яценюка нет реальных элитных сетей, реальных организационных возможностей для того, чтобы начать эффективную избирательную кампанию. Скорее всего, ему придется вступать с кем-то в какие-то альянсы, чтобы получить искомую элитную и административную сеть.



В свою очередь, «ЕЦ», не имея всеукраинского телевизионного бренда, начинает с низов, с элитных сетей. Для того чтобы политическая сила застолбила за собой позиции, ей необходимо иметь четкие элитные и организационные ресурсы.



Какова ваша оценка действий БЮТ в Тернополе? Сначала назначают выборы, потом их отменяют, но действуют недостаточно профессионально, и выборы таки состоялись. За день до голосования БЮТ заявляет о своем неучастии, но не может добиться, чтобы их вычеркнули из бюллетеня. В чем дело, в чем причина такого непоследовательного поведения?



Я думаю, что это растерянность, потерянность и отсутствие понимания, как действовать в условиях кризиса электоральных позиций. БЮТ – очень специфическая структура, там все держится на потенциале и решительности Юлии Тимошенко. Когда БЮТ находился в оппозиции, тогда Юлия Тимошенко контролировала политическую ситуацию и могла быстро и оперативно принимать решения. Сейчас Тимошенко полностью поглощена решением экономических задач в правительстве, у нее не хватает времени для того, чтобы разобраться с проблемами, стоящими перед БЮТ. Других, равных ей по креативным способностям, в БЮТ нет. Там привыкли висеть на крючке ее работоспособности. Как только этот ключевой фактор провисает, эта политическая сила пробуксовывает.



Мы все помним, что юристы БЮТ во главе с Портновым сумели заблокировать внеочередные парламентские выборы. Что случилось в Тернополе, почему юридической стороной там занимался второй или даже третий эшелон юристов? Недооценили ситуацию или были заняты газом и Конституцией ?



Конечно, недооценили ситуацию и роль Тернополя. Во-вторых, группа Портнова сейчас занимается другими вещами – ложным направлением – импичментом Президенту и другими вопросами, и пропустили Тернополь. Помните, как в фильме «Берегись автомобиля»: «А не замахнуться ли нам на ВильЯма нашего Шекспира?». Но им не удалось даже поставить средненький спектакль средненького автора. Вот и получился пролет в Тернополе.



Более того, мне кажется, что БЮТ в последнее время допускает ряд серьезных ошибок. Они всерьез думают, что Партия регионов нуждалась в БЮТ. Я теперь спрашиваю, а не была ли это ловушка, в которую ПР затянула БЮТ, согласившись голосовать за отмену выборов в Тернополе? ПР могла отказаться голосовать за отмену выборов. Но они согласились с аргументацией БЮТ в обмен на Огрызко. А в результате Партия регионов ничего не потеряла, но втянула в эту проигрышную игру Юлию Тимошенко. Тернополь стал точкой пересечения всех будущих и прошлых проблем БЮТ. Теперь у всех немалые подозрения о кризисе в этой политсиле.



Что теперь будет делать Партия регионов, как она использует эту выигрышную ситуацию?



Наверное, сейчас усилится давление на Президента с требованием досрочных выборов Президента и парламента. Но теперь Партия регионов уже вряд ли будет поддерживать БЮТ. Они станут думать о поиске новых партнеров в будущей Раде и будущей системе власти. ПР понимает, что нужно искать партнера, у которого были бы сильны электоральные позиции на Западной Украине и с которым можно формировать новую композицию власти. Поэтому сейчас ПР берет паузу. Более того, им очень выгодны досрочные парламентские выборы. В случае их проведения БЮТа не станет в такой фракционной структуре. Новый парламент станет фрагментированным. И тогда на гордой возвышенности будет восседать Партия регионов, у которой проблем на востоке пока нет.



По вашему мнению, что ожидает «Свободу» после триумфа в Тернополе? Какие у них перспективы?



При том, что триумф был закономерен, он является локальным. Ведь Тернополь – очень специфический регион, а на всей Западной Украине ощущается вакуум национал-демократических сил. Руха нет, «Нашей Украины» нет, БЮТ уже далеко не национал-демократическая сила. Различий между БЮТ и ПР во внешнеполитических позициях уже нет.



В Тернополе временно этот вакуум заполнен не национал-демократами, а национал-популистами, в смысле, антиэлитной силы. Но для элит Западной Украины это проблематичный результат. Он несет много проблем, а потому либо «Свобода» вмонтируется в элиты Западной Украины, либо там просто возникнет новая политическая сила, которая, будучи вмонтированной в элитную структуру, сможет занять позиции обанкротившихся национал-демократических сил. Пока я вижу таким прагматичным претендентом «Единый Центр». Он вмонтирован в региональные элиты, и у него есть хорошая связь со столицей, а это очень важно.





Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»: Ставка на Тягныбока сделана самим Ющенко



{2-} Виктор Сергеевич, что, по вашему мнению, означают результаты выборов в Тернопольский облсовет? Насколько неожиданны результаты этих выборов – в частности, отдельных политических сил, и можно ли говорить о какой-то тенденции или прецеденте?



Цифры в данном случае не означают ничего, потому что это – фальсифицированные выборы. В среднем там, все-таки, была явка 35%, и то, что было дотянуто до 50% - слишком неправдоподобно, это демонстрация административного ресурса. Поэтому только по цифрам судить трудно.



Но в любом случае ясно, что слабые и коррумпированные организации «Нашей Украины» и БЮТ проиграли сильным молодым политическим командам из «Свободы» и административному ресурсу, который объединился с недовольными в Тернополе. Но делать выводы из этого нельзя, потому что на самом деле выборы фальсифицированы, и это хуже всего: это говорит о том, что готовится дискредитация любых выборов – и президентских, и парламентских. Тем более исчезает идея досрочных выборов. Думаю, следующую такую карусель нам устроят в Киеве и в Харькове…



А почему вы так уверены в откровенной фальсификации? Что вас так смущает – первое место Тягныбока, второе «Единого центра» или третье Партии регионов? Или низкий результат БЮТ?



Я не хочу сказать, что БЮТ там выиграл выборы, но и то, что показали, тоже никуда не годится, это неправда. Я не могу обсуждать цифры, которые были нарисованы полтора месяца назад в Секретариате, а теперь выдаются за очевидное. Я просто вижу, что у людей формируется представление о том, что голосуй-не голосуй, а никаких изменений не будет. А это, с точки зрения политологии, выгодно прежде всего тем, кто контролирует власть, а не тем, кто хочет ее получить. Я имею в виду президентские выборы в данном случае…



Зачем, в таком случае, нужно было делать это так грубо?



Дискредитация выборов и должна быть грубой, она не может быть тонкой: тонкими интригами политики занимаются между собой, а здесь нужно показать совсем другое. То, что для этого выбрали Тернополь, – это стечение обстоятельств, это слабость местных политиков. Но это же могла быть Луганская или Одесская область… Этого нельзя делать только в Закарпатье, которое принципиально не управляемо административным ресурсом: с 96-го года там голосуют только так, как приказывает начальство.



Скажу другое: события в Тернополе, конечно же, сильно напугали львовские элиты. Они в ужасе, они говорят: «Что же тогда будет с нами?» То есть все выращенные за 20 лет политические силы прекрасно понимают, что если таким способом будут делаться выборы, можно нарисовать любой вариант.



Ясно, что теперь Тягныбок будет играть роль националиста, а Яценюк – интернационалиста, и откусывать у Тимошенко и Партии регионов электорат в Центральной и Восточной Украине. В Западной Украине сделана ставка на Тягныбока, который полностью, как и Черновецкий, пользуется конфликтом между ведущими политическими силами: его успех – это повторение успеха Черновецкого…



А кем сделана ставка на Тягныбока?



Я думаю, Секретариатом Президента и самим Ющенко. Ему нравится радикализм Тягныбока, который на самом деле глубоко сидит и в Ющенко – я не сомневаюсь в этом.



Во-вторых, избиратели Тягныбока - это люди, которые в свое время разочаровались в Ющенко, требовали, чтобы он был радикальнее, сильнее, энергичнее, а он ушел в политический аутизм, занимаясь только собой и выяснением отношений с Тимошенко. Естественно, эта радикальная часть публики сейчас ищет себе новых политиков.



Я не сомневаюсь, что есть время вырастить еще одного Тягныбока во Львове, ведь львовские политики очень озабочены тем, что к власти может прийти Тягныбок. Население хочет радикальных вождей, а львовский политикум хочет власти – это несколько разные вещи… Политикум в Ивано-Франковске, на Волыни, во Львове очень серьезно отнесется к этим выборам – там не хотят менять власть! Особенно местный бизнес, которые стоит за фракциями в облсоветах и горсоветах – бизнесменов абсолютно не устраивает потерять власть во время кризиса…



Можно ли говорить, что тернопольские выборы станут началом конца для БЮТ?



Нет, вы преувеличиваете серьезность тернопольских выборов. Наоборот, это взбодрит Тимошенко. Ее противники выстрелили раньше времени, им не надо было этого делать. Да, они воспользовались противоречиями между «Нашей Украиной» и БЮТ в Тернопольской области, между местной властью и облсоветом, и с огромным финансированием и большим успехом провели эти выборы… Но это не выборы на самом деле, и я не считаю, что это какая-то тенденция…



Ну и, наконец, самое главное: идут президентские выборы. Хорошо бы, если через три месяца были парламентские, тогда даже эти фальсифицированные выборы в Тернополе можно было бы признать влиянием на общий парламентский ландшафт. Но не на президентские выборы, где будут голосовать не за БЮТ, а за Тимошенко! Секретариат вроде бы правильно делает, что показывает слабость БЮТ, но они ничего не могут сделать с самой харизмой Тимошенко – она же несравнима с Тягныбоком!



Вы исключаете возможность досрочных парламентских выборов?



Ну, вот эти 10%, которые Секретариат отстегнул Партии регионов - это приглашение к досрочным парламентским выборам. Мол, мы вам нарисуем 10% в Западной Украине без проблем! Обратите внимание: ни одного профессионала не было на этих выборах в Тернополе от ПР, и они получают там 10%! Это такой подарок, своеобразная электорально-коррупционная взятка! Там спокойненько можно было дать любой партии по 10% – и Яценюку, и «Регионам»… И, кроме прочего, показать Партии регионов, насколько управляема Западная Украина… Это хороший урок Тимошенко – пусть знает!..



Эти 10% Партии регионов, на самом деле, - самая большая сенсация этих выборов. Теперь донецкие, луганские, и особенно крымские избиратели ПР будут говорить – так что, за нас теперь голосуют националисты? То есть это может привести к кризису самоидентификации электората Партии регионов, особенно в Восточной Украине, который дополняет кризис внутри партии. В этом смысле Секретариат сделал дурную услугу Партии регионов, приписав ей невинных десять коррупционных процентов…

