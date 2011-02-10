Терминал D в Борисполе будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2012 года

Терминал D международного аэропорта «Борисполь» будет полностью готов к сдаче в первом квартале 2012 года. Как передает УНИАН, об этом сегодня сообщил президент совместного предприятия «Dogus-Alarko-YDA JV» Бурак Талу.

Согласно данным турецкой компании, строительство идет по графику и завершится в установленные сроки - в последнем квартале 2011 года.

По словам Талу, как правило, после завершения строительства необходимо несколько месяцев для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию.

«Что касается завершения строительных работ, они на настоящий момент выполнены на 35%»,- сказал он.

Талу также отметил, что в терминал уже частично начало поступать оборудование от другого подрядчика.