Требование квотирования продукции мешает соглашению о ЗСТ - Азаров

Подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил премьер Николай Азаров в ходе встречи с министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом.

«Есть серьезный момент, который сдерживает быстрое заключение соглашения (о ЗСТ с Евросоюзом - Ред.). Причина простая - по самым чувствительным позициям для нашего экспорта Евросоюз устанавливает квоты», - сказал глава Кабмина.

По мнению Азарова, квоты при свободной торговле вводить недопустимо.