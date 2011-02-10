Азаров пригласил израильскую сторону на Чернобыльскую конференцию

Премьер-министр Николай Азаров пригласил израильскую сторону на высшем уровне принять участие в Чернобыльской конференции в апреле 2011 года в Киеве.

Об этом Азаров сказал сегодня в ходе встречи с министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом, передает УНИАН.

«Мы приглашаем представителей Израиля самого высокого уровня участвовать в проведении этой конференции», - сказал Азаров.

Он назвал конференцию событием планетарного масштаба и пообещал направить приглашение Израилю для участия в конференции.