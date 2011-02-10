Одна из оппозиционных партий Египта прервала переговоры с властями

В Египте левая оппозиционная партия «Тагамму» заявила сегодня о выходе из переговоров с правительством, сообщает Радио Свобода.

Как говорится в специальном заявлении, это решение объясняется нежеланием правительства пойти хотя бы на минимальные уступки.

Партия «Тагамму» имеет несколько мест в парламенте Египта.

Представители движения «Братья-мусульмане», которое пользуется гораздо большей поддержкой, заявляют, что решение о выходе из переговоров пока не приняли.

Как сообщалось, в Египте продолжаются акции протеста с требованием немедленной отставки президента Мубарака.