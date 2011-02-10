Папа принял отречение Гузара с поста главы УГКЦ

Папа Бенедикт XVI принял отречение патриарха Любомира с поста главы Украинской греко-католической церкви.

О данном решении понтифика, принятом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе УГКЦ.

Прошение об отставке вселенскому архиерею владыка Гузар подал в 2008 году, когда ему исполнилось 75 лет.

«Сегодня, когда я уже не имею достаточно сил, хочу передать руководство своему преемнику, который будет эффективно продолжать эту работу. Потому что это не моя работа, и я не являюсь ключом», - сказал Блаженнейший Любомир.

«До избрания нового главы УГКЦ администратором Церкви будет архиепископ Львовский Владыка Игорь (Возьняк)», - сообщил секретарь Синода Епископов, куриальный епископ УГКЦ Богдан (Дзюрах).