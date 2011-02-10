Гузар дал совет преемнику

До избрания нового главы Украинской греко-католической церкви ее Администратором будет архиепископ Львовский владыка Игорь (Возьняк).

Об этом на пресс-конференции сообщил Блаженнейший Любомир (Гузар), передает УНИАН.

Он рассказал, что сегодня Папа Венедикт XVI принял его отречение от правительства Верховного архиепископа УГКЦ. Говоря о причинах своей отставки, Гузар отметил, что скоро ему исполнится 78 лет, и он уже не чувствует достаточно физических сил для продолжения своей работы. Он напомнил, что просьбу об отставке подал Святейшему Отцу еще когда ему исполнилось 75 лет, и ни тогда, ни сейчас не принимал во внимание политическую ситуацию в стране. «Она (политическая ситуация – ред.) постоянно меняется, а церковь является длительной институцией, которая пережила много разных ситуаций», – сказал Гузар.

Блаженнейший отметил, что в соответствии с каноничным правом до избрания нового главы Церкви ее администратором будет архиепископ Львовский владыка Игорь (Возьняк). А в течение двух месяцев состоится избирательный Синод, который изберет нового главу УГКЦ. По словам Гузара, он не боится уходить, поскольку Церковь имеет объединенный общей целью Синод. «Я его (главу УГКЦ – ред.) не назначаю. У меня полное доверии к Синоду», – сказал Блаженнейший Любомир.

Он добавил, что его основным советом преемнику будет сохранить единство УГКЦ. Он напомнил, что верные УГКЦ есть на всех континентах Земли и поэтому сохранения единства, идентичности разных людей, которые верны одной церкви, является самой главной задачей. Также, отметил Гузар, важным является не поддаться разнообразным светским искушениям. «Святость объединенной церкви – это наш девиз», – сказал он.

Блаженнейший Любомир возглавил УГКЦ десять лет назад после смерти своего предшественника на престоле Мирослава Ивана (Любачивского). Он стал первым предстоятелем церкви, избранным специальным Синодом Епископов после выхода церкви из подполья и обретения Украиной независимости.