Украина: взгляд на Восток

Несмотря на трудности из-за экономического кризиса Украина сегодня имеет возможность скорректировать свою внешнюю политику в отношении Ближнего и Среднего Востока на более прагматичный и ориентированный на позитив результат. За короткое время новой украинской власти удалось стабилизировать отношения с такими ключевыми ближневосточными партнёрами, как Израиль, Турция, Ливия, Марокко, Сирия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, Афганистан и т.д.

Ныне вместительные рынки арабских стран и государств Ближнего и Среднего Востока потребляют значительную часть украинской сырьевой продукции, которая делает их приоритетными торгово-экономическими партнерами Украины. Интерес ряда ближневосточных государств к технологическому потенциалу Украины в электроэнергетике, военно-технической, ракетно-космической, авиастроительной отраслях открывает возможности существенного улучшения структуры экспорта в ближневосточный регион. А также – использования кредитно-инвестиционных ресурсов стран Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь Турции и стран Персидского залива – ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна, Омана, а также таких арабских стран как Ливия, Ливан, Иордания – для поддержки украинской экономики.

По нашему мнению, с целью более эффективного продвижения продукции украинских товаропроизводителей на рынки Ближнего и Среднего Востока и налаживания действенного сотрудничества в инвестиционной сфере Украине целесообразно рассмотреть вопрос о приобретении статуса наблюдателя при ведущих международных экономических организациях – ОПЕК, Средиземноморском союзе, Организации исламской конференции (ОИК), Союза арабского Магриба (САМ) и т.д.

В 2010 году среди наиболее перспективных направлений сотрудничества, которые реализовывала Украина в арабских странах и странах Ближнего и Среднего Востока, – строительство, энергетика, машиностроение, авиастроение, нефтедобыча, нефтепереработка, использование космоса в мирных целях, культурно-гуманитарное сотрудничество. Внешнеторговый оборот Украины с этими странами в 2010 году превысил 10 млрд долл. США.

Существенно повлияли на этот процесс наставления, выступления, обращения и личные встречи Президента Украины Виктора Януковича с президентами Израиля, Сирии и на церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств в Украине 26 мая и 27 августа 2010. «Учитывая огромный экономический потенциал государств Ближнего и Среднего Востока, – отметил Президент Украины, – мы стремимся наращивать темп в развитии двустороннего взаимодействия с этим регионом». Отдельные акценты относительно сотрудничества Украины с ближневосточными странами по поддержанию международного мира и безопасности были расставлены в ходе реализации Годовой национальной программы сотрудничества Украина–НАТО (ГНП) на 2010 г. А также – в Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики» (Указ Президента Украины № 659/2010 от 01.06.2010) и в выступлении Президента Украины Виктора Януковича в Нью-Йорке 22 сентября 2010-го. Кроме того, они сформулированы на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации тысячелетия, в ходе которого состоялась встреча президентов Украины и Израиля. «Мы хотели бы открыть новую главу в наших отношениях, используя возможности наших стран», – в частности отметил Шимон Перес. Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Украиной и Израилем и дальнейшие перспективы по усилению сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технической сфере.

Отметим, что в ближайшие годы будет проходить интенсивный обмен визитами на высшем уровне, уровне руководителей министерств и ведомств, делегаций экспертов. В частности, в конце 2010 года состоялись успешные визиты президента Израиля Шимона Переса (24 октября) и президента Сирии Башара Аль-Асада (3 декабря) в Киев, 24-25 января 2011-го будет осуществлен официальный визит в Украину премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана и т.п.

По нашему мнению, экономический потенциал арабских стран и стран Ближнего и Среднего Востока не исчерпывается наличием энергоносителей (месторождения нефти и газа). Начиная с 2011 года, Украина может расширить сотрудничество в других, неэкономических, сферах. Страны Ближнего и Среднего Востока – активные участники борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Сегодня Украина прилагает большие усилия для помощи этим странам, обеспечивая таким образом безопасность своих граждан.

Одним из красноречивых примеров сотрудничества является «Черноморская синергия». В ХХI веке Украина имеет шанс и все возможности стать лидером Большого Черноморского региона (БЧР). Уникальное геополитическое и геокультурное расположение, чрезвычайно богатая ресурсная база Украины дают ей возможность активизировать государственную политику в одном из наиболее приоритетных и перспективных макрорегионов мира.

«Черноморская синергия» не противоречит «Восточному партнерству» и является одним из важных инструментов построения новой Большой Европы. По мнению экспертов, в ближайшие годы Украина должна рассматривать черноморское сотрудничество как интегральную часть общеевропейского сотрудничества. Расширение Евросоюза за счет стран БЧР трансформирует географические границы данного региона в европейские. Таким образом, Украина может стать одним из ведущих элементов реализации черноморско-европейской стратегии в БЧР.

Переосмысление стратегии реализации евроинтеграционного курса Украины требует в будущем разработки новых подходов и механизмов по внедрению европейских стандартов в разных сферах общественной жизни, приближению Украины к требованиям членства в ЕС. Например, Украине интересен опыт функционирования таможенного союза между Турцией и ЕС, который существует более 20 лет.

Кроме того, из-за существенных изменений в политической ситуации и ситуации с безопасностью на Ближнем и Среднем Востоке, основные усилия украинской дипломатии должны быть сосредоточены на поиске механизмов минимизации противоречий, накопившихся между субъектами региональной политики в течение последних десятилетий.

Таким образом, Украина должна в ближайшие годы начать новую стратегию – «Региональное лидерство», которая предоставит Украине отличные шансы в поиске международных партнеров, новых поставщиков энергоносителей и партнеров за рубежом (Ближний и Средний Восток) и привлечении иностранных инвестиций в экономику Украины (страны Персидского залива и т.д).

На наш взгляд, стратегия «Региональное лидерство» даст новое дыхание и скорректирует нынешнюю внешнюю политику Украины, которая нуждается в немедленном реформировании относительно современных вызовов.

Данный подход поможет Украине приблизить наших восточных и западных партнеров; отстаивать свои национальные интересы в стратегическом партнерстве, энергетической безопасности, экологической безопасности, которые приобретают все большее значение.

Для улучшения своего имиджа на международной арене Украина в ближайшие годы может определить ключевых партнеров и установить четкие приоритеты. Одним из важнейших для Украины региональных партнеров является Турция.

Сегодня Турция – один из главных политических игроков региона (Среднего Востока, Большого Черноморского региона), ее экономика – одна из ведущих в регионе, а по военной силе она вторая в НАТО. Турция – это сила, которая стабилизирует, поскольку направлена на распространение мира и безопасности. Украина и Турция имеют идеальные предпосылки для развития стратегических партнерских отношений. 29 октября 2010 года Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля с 87-й годовщиной провозглашения Турецкой Республики и отметил, что «на сегодняшний день Турция является влиятельным и важным стабилизирующим фактором в Черноморском регионе, надежным политическим и экономическим партнером Украины … Украинская сторона настроена на активизацию совместных усилий с целью развития взаимовыгодного сотрудничества для выведения двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства».

Ключевое геополитическое и геостратегическое положение Турции в регионе, ее военный, демографический, экономический потенциал определяют место и роль, которую она играет в контексте обеспечения региональной безопасности.

Учитывая географическое расположение Турции, хорошо развитые транспортные коммуникации с Украиной, уровень развития экономики Турции и ее специфику, эта ближневосточная страна является более перспективным рынком для украинских промышленных и сельскохозяйственных товаров, чем большинство европейских стран.

Сегодня Турция является одним из главных торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока, которая занимает второе место (после России) среди потребителей украинских экспортных товаров. Товарооборот между Украиной и Турцией в 2010 году составил около 5,5 млрд. долл. США и имеет наибольшее положительное сальдо среди всех внешнеторговых партнеров.

Украинско-турецкие отношения являются образцовыми в регионе БЧР, и можно без преувеличения утверждать, что Украина и Турция являются добрыми соседями, партнерами и друзьями, которых объединяет не только Черное море, схожие внешнеполитические приоритеты, но и долгая история, традиции и даже некоторые общие слова, употребляемые в наших языках. Сегодня опыт украинско-турецкого партнерства нужно беречь, приумножать и продолжать. Таким образом, Украина и Турция могут стать настоящими региональными союзниками.

Подводя итог, следует сказать, что арабские страны и державы Ближнего и Среднего Востока имеют достаточный потенциал для того, чтобы стать полюсом силы на карте международных отношений.

На наш взгляд, неучитывание арабских стран и государств Ближнего и Среднего Востока во внешней политике Украины будет стоить нашей стране очень дорого, особенно в конечном счете.

Таким образом, развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений Украины с арабскими странами и государствами Ближнего и Среднего Востока является императивом времени и выгодно как украинскому народу, так и народам Ближнего и Среднего Востока.

Итак, можем отметить следующие акценты для Украины по укреплению своих внешнеэкономических интересов на Ближнем и Среднем Востоке:

– приложить серьезные усилия к изменению структуры экспорта и услуг на рынках Ближнего и Среднего Востока, переориентируясь, прежде всего, на высокотехнологичную продукцию;

– расширять договорно-правовую базу экономического характера, что приведет к увеличению экспорта украинских товаров и услуг в страны региона. Это возможно при условии расширения номенклатуры украинского экспорта;

– активизировать сотрудничество в инвестиционной сфере. Экономическая стратегия большинства стран Ближнего и Среднего Востока предусматривает поддержку выполнения проектов социально-экономического развития стран, поощрение инвестирования национального частного капитала в зарубежные перспективные проекты и привлечение современных иностранных технологий;

– расширять сотрудничество в Свободных Экономических Зонах (СЭЗ) со странами Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь с Израилем, Турцией, ОАЭ;

– продолжать переговоры по развитию торгово-экономического сотрудничества с рядом других стран Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь Израилем, Турцией, Ираком, Ираном и Сирией;

– подписать Соглашение «О безвизовом режиме между Украиной и Турцией» до конца 2011 года. В решении данного вопроса об отмене виз для граждан Турции может посодействовать заключение между Украиной и Турцией соглашения «О сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом»;

– продолжать развивать отношения с Турцией в сфере Черноморской безопасности и проводить независимую политику, которая не должна быть подвергнута влиянию политики третьих стран на основе взаимного уважения интересов. Украина и Турция могут выступить с инициативой укрепления мира и безопасности в Большом Черноморском регионе. В этом контексте из-за военного конфликта между Россией и Грузией в 2008 г. все предыдущие инициативы, например, Организация Черноморского Экономического Сотрудничества и другие, требуют немедленного обновления и уточнений;

– провести технико-экономические работы по альтернативным путям поставок нефти и газа в Украину и Европу, например, прокладка нового маршрута поставок ближневосточных энергоносителей «Северный Ирак–Турция–Европа», который пройдет по территории Украины.

По нашему мнению, реализация вышеуказанных рекомендаций позволит Украине, во-первых, интенсифицировать сотрудничество с арабскими странами и странами Ближнего и Среднего Востока; во-вторых, к 2025 году выйти на новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами ближневосточного региона.

{1-} Автор: Сергей Нагорный – эксперт по вопросам европейской безопасности, European Geopolitical Forum (Брюссель-Киев-Москва)