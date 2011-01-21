Украина: взгляд на Восток

21 января 2011, 16:03

Новая стратегия «регионального лидерства» поможет Украине найти новых партнеров и поставщиков энергоносителей на Ближнем и Среднем Востоке.

Несмотря на трудности из-за экономического кризиса Украина сегодня имеет возможность скорректировать свою внешнюю политику в отношении Ближнего и Среднего Востока на более прагматичный и ориентированный на позитив результат. За короткое время новой украинской власти удалось стабилизировать отношения с такими ключевыми ближневосточными партнёрами, как Израиль, Турция, Ливия, Марокко, Сирия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, Афганистан и т.д.

Ныне вместительные рынки арабских стран и государств Ближнего и Среднего Востока потребляют значительную часть украинской сырьевой продукции, которая делает их приоритетными торгово-экономическими партнерами Украины. Интерес ряда ближневосточных государств к технологическому потенциалу Украины в электроэнергетике, военно-технической, ракетно-космической, авиастроительной отраслях открывает возможности существенного улучшения структуры экспорта в ближневосточный регион. А также – использования кредитно-инвестиционных ресурсов стран Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь Турции и стран Персидского залива – ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна, Омана, а также таких арабских стран как Ливия, Ливан, Иордания – для поддержки украинской экономики.

По нашему мнению, с целью более эффективного продвижения продукции украинских товаропроизводителей на рынки Ближнего и Среднего Востока и налаживания действенного сотрудничества в инвестиционной сфере Украине целесообразно рассмотреть вопрос о приобретении статуса наблюдателя при ведущих международных экономических организациях – ОПЕК, Средиземноморском союзе, Организации исламской конференции (ОИК), Союза арабского Магриба (САМ) и т.д.

В 2010 году среди наиболее перспективных направлений сотрудничества, которые реализовывала Украина в арабских странах и странах Ближнего и Среднего Востока, – строительство, энергетика, машиностроение, авиастроение, нефтедобыча, нефтепереработка, использование космоса в мирных целях, культурно-гуманитарное сотрудничество. Внешнеторговый оборот Украины с этими странами в 2010 году превысил 10 млрд долл. США.

Существенно повлияли на этот процесс наставления, выступления, обращения и личные встречи Президента Украины Виктора Януковича с президентами Израиля, Сирии и на церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств в Украине 26 мая и 27 августа 2010. «Учитывая огромный экономический потенциал государств Ближнего и Среднего Востока, – отметил Президент Украины, – мы стремимся наращивать темп в развитии двустороннего взаимодействия с этим регионом». Отдельные акценты относительно сотрудничества Украины с ближневосточными странами по поддержанию международного мира и безопасности были расставлены в ходе реализации Годовой национальной программы сотрудничества Украина–НАТО (ГНП) на 2010 г. А также – в Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики» (Указ Президента Украины № 659/2010 от 01.06.2010) и в выступлении Президента Украины Виктора Януковича в Нью-Йорке 22 сентября 2010-го. Кроме того, они сформулированы на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации тысячелетия, в ходе которого состоялась встреча президентов Украины и Израиля. «Мы хотели бы открыть новую главу в наших отношениях, используя возможности наших стран», – в частности отметил Шимон Перес. Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Украиной и Израилем и дальнейшие перспективы по усилению сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технической сфере.

Отметим, что в ближайшие годы будет проходить интенсивный обмен визитами на высшем уровне, уровне руководителей министерств и ведомств, делегаций экспертов. В частности, в конце 2010 года состоялись успешные визиты президента Израиля Шимона Переса (24 октября) и президента Сирии Башара Аль-Асада (3 декабря) в Киев, 24-25 января 2011-го будет осуществлен официальный визит в Украину премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана и т.п.

По нашему мнению, экономический потенциал арабских стран и стран Ближнего и Среднего Востока не исчерпывается наличием энергоносителей (месторождения нефти и газа). Начиная с 2011 года, Украина может расширить сотрудничество в других, неэкономических, сферах. Страны Ближнего и Среднего Востока – активные участники борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Сегодня Украина прилагает большие усилия для помощи этим странам, обеспечивая таким образом безопасность своих граждан.

Одним из красноречивых примеров сотрудничества является «Черноморская синергия». В ХХI веке Украина имеет шанс и все возможности стать лидером Большого Черноморского региона (БЧР). Уникальное геополитическое и геокультурное расположение, чрезвычайно богатая ресурсная база Украины дают ей возможность активизировать государственную политику в одном из наиболее приоритетных и перспективных макрорегионов мира.

«Черноморская синергия» не противоречит «Восточному партнерству» и является одним из важных инструментов построения новой Большой Европы. По мнению экспертов, в ближайшие годы Украина должна рассматривать черноморское сотрудничество как интегральную часть общеевропейского сотрудничества. Расширение Евросоюза за счет стран БЧР трансформирует географические границы данного региона в европейские. Таким образом, Украина может стать одним из ведущих элементов реализации черноморско-европейской стратегии в БЧР.

Переосмысление стратегии реализации евроинтеграционного курса Украины требует в будущем разработки новых подходов и механизмов по внедрению европейских стандартов в разных сферах общественной жизни, приближению Украины к требованиям членства в ЕС. Например, Украине интересен опыт функционирования таможенного союза между Турцией и ЕС, который существует более 20 лет.

Кроме того, из-за существенных изменений в политической ситуации и ситуации с безопасностью на Ближнем и Среднем Востоке, основные усилия украинской дипломатии должны быть сосредоточены на поиске механизмов минимизации противоречий, накопившихся между субъектами региональной политики в течение последних десятилетий.

Таким образом, Украина должна в ближайшие годы начать новую стратегию – «Региональное лидерство», которая предоставит Украине отличные шансы в поиске международных партнеров, новых поставщиков энергоносителей и партнеров за рубежом (Ближний и Средний Восток) и привлечении иностранных инвестиций в экономику Украины (страны Персидского залива и т.д).

На наш взгляд, стратегия «Региональное лидерство» даст новое дыхание и скорректирует нынешнюю внешнюю политику Украины, которая нуждается в немедленном реформировании относительно современных вызовов.

Данный подход поможет Украине приблизить наших восточных и западных партнеров; отстаивать свои национальные интересы в стратегическом партнерстве, энергетической безопасности, экологической безопасности, которые приобретают все большее значение.

Для улучшения своего имиджа на международной арене Украина в ближайшие годы может определить ключевых партнеров и установить четкие приоритеты. Одним из важнейших для Украины региональных партнеров является Турция.

Сегодня Турция – один из главных политических игроков региона (Среднего Востока, Большого Черноморского региона), ее экономика – одна из ведущих в регионе, а по военной силе она вторая в НАТО. Турция – это сила, которая стабилизирует, поскольку направлена на распространение мира и безопасности. Украина и Турция имеют идеальные предпосылки для развития стратегических партнерских отношений. 29 октября 2010 года Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля с 87-й годовщиной провозглашения Турецкой Республики и отметил, что «на сегодняшний день Турция является влиятельным и важным стабилизирующим фактором в Черноморском регионе, надежным политическим и экономическим партнером Украины … Украинская сторона настроена на активизацию совместных усилий с целью развития взаимовыгодного сотрудничества для выведения двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства».

Ключевое геополитическое и геостратегическое положение Турции в регионе, ее военный, демографический, экономический потенциал определяют место и роль, которую она играет в контексте обеспечения региональной безопасности.

Учитывая географическое расположение Турции, хорошо развитые транспортные коммуникации с Украиной, уровень развития экономики Турции и ее специфику, эта ближневосточная страна является более перспективным рынком для украинских промышленных и сельскохозяйственных товаров, чем большинство европейских стран.

Сегодня Турция является одним из главных торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока, которая занимает второе место (после России) среди потребителей украинских экспортных товаров. Товарооборот между Украиной и Турцией в 2010 году составил около 5,5 млрд. долл. США и имеет наибольшее положительное сальдо среди всех внешнеторговых партнеров.

Украинско-турецкие отношения являются образцовыми в регионе БЧР, и можно без преувеличения утверждать, что Украина и Турция являются добрыми соседями, партнерами и друзьями, которых объединяет не только Черное море, схожие внешнеполитические приоритеты, но и долгая история, традиции и даже некоторые общие слова, употребляемые в наших языках. Сегодня опыт украинско-турецкого партнерства нужно беречь, приумножать и продолжать. Таким образом, Украина и Турция могут стать настоящими региональными союзниками.

Подводя итог, следует сказать, что арабские страны и державы Ближнего и Среднего Востока имеют достаточный потенциал для того, чтобы стать полюсом силы на карте международных отношений.

На наш взгляд, неучитывание арабских стран и государств Ближнего и Среднего Востока во внешней политике Украины будет стоить нашей стране очень дорого, особенно в конечном счете.

Таким образом, развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений Украины с арабскими странами и государствами Ближнего и Среднего Востока является императивом времени и выгодно как украинскому народу, так и народам Ближнего и Среднего Востока.

Итак, можем отметить следующие акценты для Украины по укреплению своих внешнеэкономических интересов на Ближнем и Среднем Востоке:

приложить серьезные усилия к изменению структуры экспорта и услуг на рынках Ближнего и Среднего Востока, переориентируясь, прежде всего, на высокотехнологичную продукцию;

– расширять договорно-правовую базу экономического характера, что приведет к увеличению экспорта украинских товаров и услуг в страны региона. Это возможно при условии расширения номенклатуры украинского экспорта;

– активизировать сотрудничество в инвестиционной сфере. Экономическая стратегия большинства стран Ближнего и Среднего Востока предусматривает поддержку выполнения проектов социально-экономического развития стран, поощрение инвестирования национального частного капитала в зарубежные перспективные проекты и привлечение современных иностранных технологий;

расширять сотрудничество в Свободных Экономических Зонах (СЭЗ) со странами Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь с Израилем, Турцией, ОАЭ;

продолжать переговоры по развитию торгово-экономического сотрудничества с рядом других стран Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь Израилем, Турцией, Ираком, Ираном и Сирией;

подписать Соглашение «О безвизовом режиме между Украиной и Турцией» до конца 2011 года. В решении данного вопроса об отмене виз для граждан Турции может посодействовать заключение между Украиной и Турцией соглашения «О сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом»;

– продолжать развивать отношения с Турцией в сфере Черноморской безопасности и проводить независимую политику, которая не должна быть подвергнута влиянию политики третьих стран на основе взаимного уважения интересов. Украина и Турция могут выступить с инициативой укрепления мира и безопасности в Большом Черноморском регионе. В этом контексте из-за военного конфликта между Россией и Грузией в 2008 г. все предыдущие инициативы, например, Организация Черноморского Экономического Сотрудничества и другие, требуют немедленного обновления и уточнений;

провести технико-экономические работы по альтернативным путям поставок нефти и газа в Украину и Европу, например, прокладка нового маршрута поставок ближневосточных энергоносителей «Северный Ирак–Турция–Европа», который пройдет по территории Украины.

По нашему мнению, реализация вышеуказанных рекомендаций позволит Украине, во-первых, интенсифицировать сотрудничество с арабскими странами и странами Ближнего и Среднего Востока; во-вторых, к 2025 году выйти на новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами ближневосточного региона.

{1-} Автор: Сергей Нагорный – эксперт по вопросам европейской безопасности, European Geopolitical Forum (Брюссель-Киев-Москва)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять