Медведев недоволен обеспечением безопасности на Киевском вокзале (ВИДЕО)

Президент России Дмитрий Медведев раскритиковал работу по обеспечению безопасности Киевского вокзала в Москве, передает Интерфакс.

При входе в здание вокзала глава российского государства не встретил ни одного сотрудника милиции. Кроме того, в здании вокзала не было установлено ни одной рамки металлоискателя.

Войдя в здание вокзала и не обнаружив ни одного сотрудника милиции, Медведев зашел к директору вокзала, поинтересовался у него, как обстоят дела с безопасностью.

«Где милиция, как контроль осуществляется? В зале никого нет. Они обязаны ходить», - сказал Медведев директору.

«Юрий Яковлевич (генпрокурор Чайка - Ред.), надо разобраться с РЖД», - сказал Медведев, обращаясь к Чайке, который сопровождал его во время посещения Киевского вокзала наряду с главами МВД и ФСБ.

Как сообщалось, Дмитрий Медведев в сопровождении глав МВД и ФСБ, а также генпрокурора приехал на Киевский вокзал в Москве для проверки безопасности на железнодорожном транспорте.