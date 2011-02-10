Кабмин передумал ударять Черновецкого законом

Вчера на заседании Кабинета Министров в результате повторного рассмотрения был отклонен законопроект «О внесении изменений в Законы Украины «О местном самоуправлении» и «О выборах депутатов ВР, АРК, местных советов и сельских, поселковых и городских голов».

По информации ZN.UA, на заседании с резкой критикой законопроекта выступил вице-премьер-министр – министр по вопросам региональной политики, строительства и ЖКХ Виктор Тихонов. Его поддержал премьер Николай Азаров, высказавший ряд замечаний в адрес Министерства юстиции — разработчика проекта.

Отметим, что министр юстиции Александр Лавринович возглавляет группу по институциональному и законодательному обеспечению реформ в рамках Комитета экономических реформ при президенте Украины.

Согласно предлагавшимся изменениям в случае несогласия депутатского корпуса с политикой городского головы, сессия совета получала право двумя третями голосов выразить ему недоверие и отправить в отставку. При этом, из разработанной властью схемы выпал пункт об обязательном проведении внеочередных выборов мэра в случае его досрочной отставки. Согласно законопроекту, который разработал Минюст и вчера отклонил Кабмин, обязанности мэра вплоть до очередных выборов может исполнять секретарь совета.

Напомним, появление данного законопроекта связано с конфликтом, развернувшимся между мэром Киева и нынешней властью в лице главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александром Поповым.

Однако после возвращения Черновецкого из Грузии премьер-министр Николай Азаров заявил, чтоЧерновецкий будет работать до тех пор, «пока он настроен работать».

Сам Черновецкий считает законопроект «неправильными в отношении избирателей». «Моя логика как демократа заключается в том, что мэр является представителем избирателей. И он должен осуществлять руководство городом, поселком и так далее. И его не может заменить ни один человек... По-моему, это неуважительно к избирателям», — сказал Черновецкий и добавил, что он не считает, что подготовленные изменения в законодательство направлены против него конкретно.