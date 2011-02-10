Украина не отвечает минимальным условиям ЕС - Еврокомиссия

Посол Евросоюза в Украине Жозе Мануєль Пинту Тейшейра считает, что ситуация в Украине не отвечает минимальным условиям для того, чтобы обсуждать вопрос ее членства в ЕС.

Об этом он сообщил на круглом столе «Ожидаемые результаты создания углубленной всеобъемлющей свободной экономической зоны между Украиной и ЕС», передает Украинская правда.

«Сейчас Украина не отвечает тому, что мы считаем минимальными условиями для обсуждения вопроса членства», - сказал Тейшейра.

По его словам, для вступления в ЕС 27 стран-членов союза должны прийти к консенсусу, что Украина отвечает необходимым политическим условиям: консолидация демократии, соблюдение прав человека, верховенство права.

Подписание договора о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом является первым и очень важным шагом в направлении возможного членства Украины в ЕС, отметил Тейшейра.