В Каире завтра пройдут сразу шесть митингов оппозиции

Активисты египетского движения против Хосни Мубарака распространили информацию о том, что завтра, 11 февраля, в Каире пройдет сразу шесть митингов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Al Jazeer».

Такие планы появились после того, как стало ясно: площадь Тахрир не вместит всех людей, желающих выразить недовольство режимом. Ситуация осложняется и тем, что в город продолжают прибывать активисты из других городов и из сельской местности.

В каких именно местах пройдут дополнительные митинги, пока точно не определено, однако можно предполагать, что один из них состоится у здания египетского парламента, где уже разбит палаточный городок манифестантов.

Ожидается, что к протестующим присоединятся и представители профсоюзов.