Грищенко назвал совет Тимошенко Тунису плохим: и дал свой

Юлия Тимошенко по своей природе является революционером, у которого намного лучше получается что-то демонтировать или против чего-то бороться, чем что-то создавать и перестраивать.

Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в своей статье «Плохой совет Юлии Тимошенко» в российской англоязычной газете «Moscow Times».

Как сообщили УНИАН и Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, «эта публикация стала ответом на статью лидера БЮТ в этом же издании, в которой она призывает распространить на Украину революционный опыт Туниса и Египта».

В ответ Грищенко отмечает: «Украинцам в действительности нужны мир, стабильность и хоть немножко гордости за свою страну. Печальная истина в отношении пяти постреволюционных лет заключается в том, что они не принесли Украине ни первого, ни второго, ни третьего. Более того, начальное опьянение и эйфория переросли в похмелье». По его словам, «Тимошенко возлагает вину за неудачи предыдущих лет на таких себе анонимных «врагов свободы», которые предали революцию и повернули ее в противоположном направлении. И это еще одна черта типичных революционеров: они всегда окружены потенциальными изменниками. А когда запланированное не осуществляется, это всегда чья-то вина, только не их».

По мнению Грищенко, настоящая демократия – это соединение трех ключевых элементов: верховенства права, цивилизованного политического процесса и тяжелого системного труда. «Как правило, революционеры наподобие Тимошенко не отрицают верховенства права, пока оно не касается их самых, их друзей и родственников», - подчеркивает руководитель МИД.

Оценивая экс-премьер-министра, Грищенко резюмирует: «Из Че Гевары вышел бы, по-видимому, плохой сантехник или строитель, так же и Тимошенко не стала хорошим премьер-министром. Она не реализовала системные реформы, поскольку, как настоящий революционер, относилась к экономике как к баррикаде. Она оказалась не готовой к глобальному экономическому кризису, потому что была неспособна масштабно мыслить экономическими категориями. В добавление ко всему, ей тяжело было делегировать полномочия другим, поскольку она не доверяла никому и видела вокруг лишь изменников».

Как отмечает Грищенко, «в своем комментарии Тимошенко попробовала дать совет Тунису и египтянам. Я хотел бы тоже дать им совет. Прежде всего, не поручайте революционерам строить демократию. Некоторым людям дано строить, а некоторым – разрушать. Из революционеров получаются самые хорошие в мире разрушители, но тяжелая системная работа им, как правило, не по силам. Во-вторых, помните, что успешная трансформация какой-либо страны зависит от ее способности привести к власти умных людей, тех, кто может реализовать обещания, а не только политических активистов с собственными далеко идущими целями. Качество жизни народа напрямую будет зависеть от типа политиков, которых он приводит к власти. В-третьих, не слушайте сладкоголосых «сирен», которые обещают вам рай завтра, а в прошлом работали только на свой собственный интерес».