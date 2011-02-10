Азаров хочет карать за дорогую еду

Кабинет министров Украины поручил ряду председателей областных госадминистраций привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые допустили рост цен на продовольственные товары в 2010 году.

Соответствующее распоряжение от 9 февраля № 90 размещено на Правительственном портале, передает УНИАН.

Согласно документу, по итогам рассмотрения на заседании правительства 9 февраля вопроса относительно стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке и использования бюджетных средств по программам поддержки агропромышленного комплекса в 2010 году председателям Донецкой, Киевской и Черновицкой облгосадминистраций поручено рассмотреть вопрос относительно привлечения к дисциплинарной ответственности заместителей председателей ОГА Кима Берестового, Александра Шевченко и Франца Федоровича.

Кроме того, председателям Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Черновицкой облгосадминистраций поручено рассмотреть вопрос относительно привлечения к дисциплинарной ответственности начальников Главных управлений агропромышленного развития ОГА Василия Приходько, Ивана Панчишина, Анатолия Носика и Олега Надточия.

Указанным губернаторам необходимо информировать до 15 февраля Кабинет министров о проведенной работе.

Председателям Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой облгосадминистраций необходимо обратить внимание на персональную ответственность за стабилизацию ценовой ситуации на продовольственном рынке и использование бюджетных средств по программам поддержки агропромышленного комплекса в регионе. Они предупреждены, что в случае непринятия соответствующих мер будет рассматриваться вопрос о целесообразности пребывания на занимаемой должности.