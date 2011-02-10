Украина будет платить пенсии 35 тыс. израильтян

Премьер Николай Азаров пообещал Израилю что в 2012 году израильтянам, обладающим украинским гражданством, Украина начнет выплачивать пенсии.

Об этом он договорился с министром туризма Израиля Стасом Мисежниковым и депутатом Алексом Миллером, передает «Украинская правда».

Речь идет о тех репатриантах, которые сохранили украинское гражданство. Их количество оценивается примерно в 35 тыс. человек.

Кроме того, будут выплачиваться пенсии и пострадавшим от чернобыльской аварии 1986-го.

Как известно депутат Александр Фельдман является автором законопроекта об обеспечении Конституционных прав на получение пенсии гражданами Украины, проживающими заграницей.