Пшонка обещал подумать над освобождением Луценко

Генпрокурор Виктор Пшонка пообещал депутатам изучить возможность освобождения из-под стражи на подписку о невыезде ряда чиновников, в отношении которых завершено досудебное следствие.

«Мы час общались с генеральным прокурором. Наше общение касалось судьбы наших товарищей, которые на сегодняшний день находятся в следственном изоляторе и в отношении которых уже завершено досудебное следствие», - сказал журналистам депутат Юрий Грымчак, передает «Украинская правда».

«Сегодня мы не требовали от него (Пшонки) принятия такого решения. Мы договорились, что они рассмотрят его с руководителем следственного управления и следователя. Чуть позднее решение будет нам оглашенно», - сказал Грымчак.

По словам депутата, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, лица, против которых завершено досудебное следствие, могут быть выпущены на подписку о невыезде, и соответствующее ходатайство сегодня было передано Пшонке.

Грымчак сообщил, что речь идет, в частности, о бывшем первом заместителе НАК «Нафтогаз Украины» Игоре Диденко, экс-главе Государственной таможенной службы Анатолии Макаренко, экс-министру внутренних дел Юрии Луценко, бывшем министре охраны окружающей природной среды Георгии Филипчуке, бывшем первом заместителе министра юстиции Евгении Корнийчуке.

Депутат сообщил, что согласно законодательству, у Генеральной прокуратуры есть 10 суток для принятия решения по данному вопросу. Он также выразил надежду, что прокуратура в течение этого периода времени даст ответ на соответствующее обращение депутатов.