Ющенко обозвали «паскудой»

21 января 2011, 17:38

Экс-президент пообщался со следствием, с журналистами и с народом.

Юлию Тимошенко под зданием Генпрокуратуры периодически встречают малочисленные сторонники. А вот первый за годы визит в ГПУ Виктора Ющенко ознаменовался микропикетом его яростных ненавистников. Пожилые гражданин и гражданка держали плакаты «Паскуда Ющенко! Як тебе земля носить?» и «Безбатченко, як тебе земля носить?». Еще один плакат - «Ганьба зраднику України!» - был вывешен на заборе ГПУ.

Едва выйдя из машины, экс-президент был атакован вышеупомянутым гражданином. Подбежав к Виктору Андреевичу, тот начал выкрикивать оскорбления: «Паскуда! Как ты людям в глаза можешь смотреть?!» Экс-гарант мигом забыл об окруживших его журналистах и вступил с ним в ожесточенную перепалку.

Гражданин: Где ты пять лет был, а?

Ющенко: Я все делал, чтобы ты по этой земле ходил! Кому ты служишь? Какая партия тебя послала? Иди в ту партию и отдай ей назад деньги, которые тебе заплатили!

Г.: Никто мне не платил, я сам пришел!

Ю.: Я ради тебя такой хожу (Виктор Андреевич показал на свое лицо).

Г.: Не ради меня! Ты суши ел и водкой их запивал!

Ю.: Какой водкой?! Ты газеты нормальные читай!

Г.: Нормальные я газеты читаю! Я все знаю! Сколько ты себе за пять лет нахапал, а? (Гражданин выразительно похлопал по своему карману).

Ю.: Что я нахапал?! Ничего я не нахапал!

На этих словах раздраженный донельзя Ющенко удалился в здание ГПУ, не обратив на прессу никакого внимания.

Еще в начале перепалки Виктор Андреевич выдрал из рук гражданина плакат и передал его своей охране, которая занесла его в здание. Через время охранник вышел с плакатом и бросил его неподалеку. Плакат нашли журналисты, но прибежавший гражданин с радостью забрал его обратно.

«Я плакат скотчем обклеил, потому он его не смог порвать!» - хвастался гражданин своей предусмотрительностью.

Как оказалось, зовут его Василий Александрович Дубинский, 60 лет, пенсионер по инвалидности – вторая группа. «А вы на Майдане в 2004 стояли?» - поинтересовались мы у него. «Конечно, стоял! Если у меня сейчас такая активная гражданская позиция, то пять лет назад я вообще был ого-го!» - Василий Александрович приобнял засмущавшуюся соратницу по пикету.

Безусловно, всех интересовал озвученный еще Ющенко вопрос: «Из какой партии?». Самую очевидную версию – что его подослала Тимошенко – Дубинский отринул сразу, заявив, что и к Юлии Владимировне относится довольно критично. Тут корреспондент «Главреда» вспомнил, что неоднократно видел его возле ГПУ, когда туда приходила Тимошенко. Гражданин вел себя довольно активно, вступал в перепалки на политические темы, однако плакатов не рисовал и оскорблений не выкрикивал.

В ходе общения выяснилось, что к Тимошенко, как и к нынешней власти, Дубинский также настроен очень критично, зато поддерживает он …Олега Тягнибока. И Петра Порошенко: «У Порошенко хватка есть!». «Может, ему конфеты «Рошен» нравятся?» - предположил кто-то из журналистов.

Тем временем к митингующим подошел еще один гражданин средних лет, еще более радикальный в своей риторике. Через несколько минут на месте событий появились еще два гражданина, представившиеся работниками общественной приемной «Нашей Украины», куда они и попытались зазвать протестующих. Но не тут-то было.

Гражданин средних лет разразился феноменальной тирадой в адрес экс-президента. «Заточку ему в живот надо вогнать!» - говорил он в лицо «нашеукраинцам». «Нет, заточку – это мало, надо в Хоружевку поехать, и хату ему сжечь, а то место солью посыпать, чтоб ничего там не росло», - распалялся он. Гражданин заявил, что Ющенко – «личный водитель Ахметова», а также обвинил экс-президента в оказании сексуальных услуг определенного рода олигарху Дмитрию Фирташу. «Б**** он ходячая, а не человек!» - подвел он смачный итог под своим выступлением.

Работники общественной приемной под впечатлением услышанного в адрес своего шефа, довольно скоро удалились, и потянулись долгие часы ожидания выхода Ющенко из здания ГПУ. Постепенно журналисты начали искать пути нейтрализовать митингующих, чтобы они снова не сорвали общение с прессой. «Давайте прикуем их к ограде, как сторожевых псов демократии», - в шутку предложил один из журналистов. «А когда Ющенко начнет рассказывать о «пути моей нации», возьмем и отпустим», - поддержал другой.

Василий Дубинский под давлением журналистов согласился ничего не кричать и не приближаться к Ющенко, но поставил одно условие: он будет молча держать свой плакат над головой, так, чтобы он попал в камеры, пока Ющенко будет общаться с представителями СМИ.

Частично ему удалось реализовать свой план: пока пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова обсуждала с прессой, как избежать срыва брифинга из-за Дубинского, сам он подкрался сзади и вывесил у нее над головой «паскуду Ющенко».

Однако когда к прессе вышел сам Виктор Андреевич, Дубинский оказался оттеснен от него тремя рядами журналистов, вел себя смирно, ничего не выкрикивал, только периодически вступал в перепалки с охранником экс-президента, мешавшим ему поднимать свою наглядную агитацию.

«А почему вас тут так много собралось?» - обратился Ющенко к журналистам. «Так ждали, пока вы выйдете с допроса», - ответили ему. Экс-президенту такое внимание явно польстило, и он любезно согласился дать ответы на самые разные вопросы.

Прежде всего, прессу, конечно, интересовало, о чем допрашивали экс-президента, и будет ли назначена повторная экспертиза его крови. Виктор Андреевич сказал, что спрашивали его обо всем с самого начала истории с отравлением, а кровь он готов сдать на анализ, но лишь ту, которая у него хранится еще с 2005 года, ведь «прошло время, и кровь после отравления уже нельзя проанализировать никак». К тому же, Ющенко настаивает на проведении экспертизы лишь с привлечением международных экспертов.

Спросили его о роли Луценко в этой истории – напомним, экс-министру «шьют» еще и незаконную слежку за одним из фигурантов дела. «Мне сказали, что в рамках дела о расследовании было оперативное внешнее наблюдение без разрешения Генпрокуратуры, что является нарушением закона. Но где правда? Правду сложно будет найти, если не будет работать право», - ответил Ющенко.

Спросили и о том, кого из политиков он готов обнять – ведь сегодня праздник, День объятий. «Любую фигуру, даже политическую, я готов простить. В моей записной книжке нет непрощенного человека», - откровенничал Виктор Андреевич. «А Тимошенко вы готовы обнять?» - спросили журналисты. «Конечно, - ответил Ющенко и после паузы добавил, - в рамках ритуала».

Теракты в Макеевке Ющенко назвал «дикой гнилой бытовухой», а перспективы объединения правых сил (напомним, «Нашу Украину» сватают в союз с «За Украину!», Рухом и УНП) оценил скептически – дескать, общество не сформировало основы для такого объединения.

Безусловно, не обошлось без рассуждений о «пути нации» и горячо любимого экс-гарантом «акцепта», но в целом Виктор Андреевич был сравнительно лаконичен. «Все. Спасибо. Вы уже все совсем замерзли», - подвел Ющенку черту под двадцатиминутным общением и пошел к машине. Василий Дубинский сотоварищи куда-то подевался еще раньше. И только плакат «Ганьба зраднику України!» остался висеть на заборе ГПУ.

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