Гузар: Правоохранители склоняют священников к сотрудничеству

Бывший глава Украинской грекокатолической церкви, кардинал Любомир Гузар отмечает отсутствие диалога между властью и церквями.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает «Украинская правда».

«Должен начаться между властью и церквями серьезный диалог. Власть не хочет с нами говорить, не было еще до сегодняшнего дня за целый год встречи ни с президентом, ни с другими представителями власти серьезной, где бы можно было это обсудить», - сказал Гузар.

Он отметил, что положительно воспринимает тот факт, что президент Виктор Янукович является верующим и прихожанином одной церкви, которую регулярно посещает.

В то же время, по его мнению, ситуация, когда одна из церквей начинает получать преференции от власти, является опасной.

«То, что сегодня Украинская православная церковь получает определенные привилегии, это не является, конечно, проявлением очень горячей любви со стороны правительства, или государства, или власти, это очень опасная вещь для церкви», - сказал он.

Гузар отметил, что в то время как Украинская православная церковь Киевского патриархата заявляет о попытках переманить ее священников, УГКЦ сталкивается со своими проблемами, которые, в частности, выражаются в попытках правоохранительных органов заинтересовать священников сотрудничать с ними.

Кардинал выразил мнение, что такая ситуация опасна, однако не нова, поскольку такие попытки были и ранее.

Он также выразил надежду, что власти не будут повторять ошибки столетней давности и пытаться установить контроль над церковью.