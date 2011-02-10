Рейтинг Партии регионов снизился на 6,2%

В течение второй половины 2010 - январе 2011 произошло снижение рейтинга Партии регионов на 6,2% по сравнению с октябрем.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее время, Партия регионов получила бы 20,5% опрошенных, передает Украинская правда.

За БЮТ собираются проголосовать 12,5%, за «Фронт змин» - 7,5%, за партию «Сильная Украина» - 5,6%, за ВО «Свобода» - 4,3%, за Компартию - 3,6%, за партию «УДАР» Виталия Кличко» - 2,2%, за партию «Гражданская позиція» - 1,7%.

В мае 2010 за Партию регионов готовы были проголосовать 39,1% всех опрошенных, в октябре - 26,7%.

«В течение этого периода на статистически значимом уровне не менялся уровень электоральной поддержки БЮТ и Компартии», - говорится в сообщении центра Разумкова.

«Электоральный рейтинг партии «Сильная Украина» несколько вырос в октябре 2010 по сравнению с маем (с 8,6% до 11,1%), однако снизился в январе-феврале 2011 до 5,6%. Намерения голосования за «Фронт змин» выросли с 3,8% в мае 2010 до 7,5% в январе-феврале 2011», - отметили в центре.

Также, как отмечается в сообщении, рейтинг ВО «Свобода» вырос с 2,7% до 4,3% среди всех опрошенных.

Всего в выборах вероятно приняли бы участие 65,4% респондентов (36,2% уверены, что приняли бы участие, а 29,2% - скорее всего приняли бы в них участие).

Каждый десятый (10,3%) выразил уверенность что не примет участия в выборах, а 8,9% скорее всего не приняли бы в них участия. 15,4% респондентов не смогли определиться.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 27 января по 2 февраля 2011. Было опрошено 2009 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.