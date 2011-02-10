Мубарак хочет уйти

Президент Египта Хосни Мубарак намерен покинуть свой пост.

Об этом сообщил глава правящей Национально-демократической партии Хоссан Бадрави, передает «Украинская правда».

По его словам, Мубарак намерен выступить с обращением к нации в ближайшее время. В нем, по его словам, президент собирается «уступить требованиям демонстрантов».

«Он (Мубарак) делал ошибки, но он считает, что не заслуживает того, чтобы уходить из власти таким образом. Но, в то же время, он понимает, что пришло время перемен. Это мое впечатление в последние два дня», - сказал он.

Бадрави также высказал мнение, что исполнять обязанности президента будет вице-президент Омар Сулейман. По другой неподтвержденной информации, ситуацию в стране будет контролировать армия.

Вместе с тем министр информации Египта Анас аль-Феки заявил, что Мубарак не намерен покидать свою должность. А все, что распространили в СМИ – это лишь слухи.

Немногим ранее премьер Ахмед Сафик также сообщил, что Мубарак собирается уйти из должности и «ситуация скоро прояснится».