Азаров пообещал Израилю рынок земли

Правительство намерено в ближайший год-два провести второй этап земельной реформы и сформировать в Украине полноценный рынок земли.

Об этом заявил премьер Николай Азаров во время встречи с министром туризма Израиля Стасом Мисежниковым, передает «Украинская правда».

По словам Азарова, для Украины проблема продовольствия важна, с одной стороны, в контексте обеспечения продовольственной безопасности, а с другой - наращивание своего экспортного потенциала.

Премьер проинформировал, что в Украине в 2000-м году был проведен первый этап земельной реформы: расформировали колхозы, выдали паи на землю.

«Но мы не сделали второго важного шага - мы не создали полноценного рынка земли», - отметил он.

«Мы планируем в ближайший год-два сделать инвентаризацию земель и провести второй этап земельной реформы, сформировать полноценный рынок земли, что позволит привлечь значительные средства в отрасль сельского хозяйства», - сообщил Азаров.