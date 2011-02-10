Египтяне требуют отставки всех: правительство, парламент, вице-президент и т.п

Сотни тысяч демонстрантов, собравшихся в четверг вечером на площади Тахрир в центре Каира, расширили список своих требований, сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Теперь люди требуют не только отставки президента Хосни Мубарака и радикальных демократических преобразований, но и отставки всех органов власти и высокопоставленных чиновников, включая парламент, правительство и вице-президента Омара Сулеймана.

Это сообщение пришло на волне слухов о том, что в 21:00 Хосни Мубарак выступит с телеобращением к нации, в котором заявит об уходе с поста президента и передаче полномочий вице-президенту. Такой возможности не исключил и высокопоставленный функционер правящей Национально-демократической партии Хасам Бадрави.

Кроме того, к протестующим с экранов телевизоров уже обратился неназванный высокопоставленный армейский офицер, который пообещал, что все требования демонстрантов будут выполнены. Когда именно, он при этом не уточнил.

Все эти новости пришли в преддверии пятницы, на которую запланирована самая масштабная демонстрация противников режима с начала протестов. Организаторы мероприятия утверждают, что в ней примут участие до 20 миллионов человек по всей стране.