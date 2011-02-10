Янукович посоветовал губернатору Херсонщины быть реалистом

Президент Украины Виктор Янукович порекомендовал председателю Херсонской облгосадминистрации Николаю Костяку соизмерять желания и возможности.

Как передает УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на расширенном заседании Регионального комитета по экономическим реформам в Херсоне.

Таким образом Янукович прокомментировал инвестиционные предложения по Херсонской области, которые не были озвучены на заседании.

«Вы, Николай Михайлович (Костяк– ред.), несколько раз сегодня делали мне замечания, что я назвал Херсонщину депрессивным регионом. Не обижайтесь, но вклад Херсонщины в ВВП Украины составляет 1,4%, тогда как некоторых других регионов – больше 20%. Будьте реалистами», - сказал Президент.

Как сообщил Янукович, инвестиционный проект, который не был представлен на сегодняшнем заседании и который вызвал данную реакцию главы державы, предполагает государственные инвестиции в сумме, которая в 6 раз превышает сумму всех государственные инвестиций за 2010 год.

В то же время Янукович не уточнил, о каком именно проекте шла речь.

По информации источника в Херсонской облгосадминистрации, Президент имел в виду проект строительства скоростных железнодорожной и автомобильной магистралей по маршруту Киев – Кировоград – Херсон – Симферополь - Керчь, который губернатор хотел реализовать к 2014 году в рамках проекта по строительству моста из России в Украину через Керченский пролив.

Анонсированная Костяком в ноябре 2010 года стоимость проекта составляла $7 млрд. Также губернатор был уверен, что уже есть ряд китайских компаний, которые готовы участвовать в данном проекте. Расстояние Киев – Керчь с проездом через Кировоград, Херсон и Симферополь составляет 1030 км.