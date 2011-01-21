Страна №193

В конце января 2011 года международные наблюдатели начали обнародовать первые результаты важного референдума на землях Южного Судана. Первые впечатления иностранцев, наблюдавших за голосованием более 8 млн человек, уместились в отчет нескольких организаций, где говорится о том, что голосование было достаточно свободным, как для новой африканской демократии. Сейчас многие наблюдатели также заявляют, что южные земли, скорее всего, отделятся от Судана, и в мире возникнет новое независимое государство со столицей в городе Джуба. По реестру ООН оно станет №193.

Международные эксперты надеются, что это голосование не приведет к новому всплеску гражданской войны, опустошавшей страну более 10 лет. Эти надежды подпитываются и заявлениями президента Судана Омара Аль-Башира о том, что он признает любые итоги голосования. И даже прибудет на празднование независимости в Джубу, если это будет необходимо. Тем не менее, многие эксперты считают, что он может прибыть туда во главе суданской армии.

Впрочем, Аль-Башир уже показал себя прагматиком, который может отказаться от собственных политических амбиций ради процветания своего государства. Поэтому он дал согласие на проведение референдума именно теперь. Южные провинции уже давно хотели независимости и готовы были воевать за нее. Это доказала война 2000-2005 годов. Тогда весь мир узнал, что существует провинция Дарфур и что там происходят страшные вещи. ООН постоянно вводила санкции против правительства Судана, которое списывало жертв геноцида на действия повстанцев и выгораживало свои войска...

По предварительным расчетам британской компании British Petroleum, разведанные запасы нефти в Судане составляют свыше 6,5 млрд баррелей. Для столь нищей страны этот факт очень показательный. Но частные компании не пойдут на рынок, вокруг которого идет война. Это объясняется соображениями безопасности и нежеланием акционеров видеть свою корпорацию в новостях о новом геноциде и об умирающих с голоду детях.

Однако, как рассказал «Главреду» глава исследовательского института Южного Судана Sudan People Liberation Movement Джон Нуок Ачеу, правительство Судана сейчас может попытаться дестабилизировать ситуацию в новом государстве, играя на межплеменных конфликтах. Это, по его мнению, может дестабилизировать весь регион. Хотя эксперт считает, что будущее новой страны может стать довольно стабильным, если ее правительство окажется прагматичным и научится сотрудничать с бывшей метрополией.

Большой палец

На бюллетенях, с помощью которых проводился референдум, было не так много написано, главным образом - нарисовано. Картинки изображали два главных вопроса: остаться в одном государстве с Хартумом или стать независимыми. Чтобы отдать свой голос, нужно было поставить отпечаток большого пальца. «В Южном Судане почти 85% населения неграмотные и даже говорят на разных языках, поэтому власть решила провести унификацию бюллетеней, чтобы всем были понятны вопросы» - рассказал «Главреду» обозреватель газеты Sudanweekly Морган Туох из Хартума.

По предварительным данным, предоставленным агентством Reuters, большинство населения правильно истолковало символы и поставило отпечатки в графе «поддерживаю независимость». Стремясь тем самым прекратить изнурительную борьбу арабского севера и немусульманского юга. До этого обе общины почти постоянно враждовали со времен провозглашения независимости страны в 1952 году.

Многие западные наблюдатели заявляют, что в ходе голосования наблюдались незначительные нарушения, но они не повлияли на результаты. Эти заявления довольно необычны для африканских стран, где диктаторы стараются держаться при власти вечно и при этом уверять весь мир в своей демократичности. Обычно иностранные наблюдатели даже не ездят на подобные голосования, а если и едут, то только для того, чтобы заявить свой протест. Но тут случилось наоборот. Поэтому аналитики видят здесь две тенденции: прагматичную и возможную.

Прагматичная состоит в том, что провинции к югу от города Малакаль на Верхнем Ниле контролируются представителями народностей динка или нуэр, исповедующих христианство и собственные культы. Поэтому им не было нужды давить на избирателей для получения нужного результата. Морган Туох считает, что сейчас эти провинции уже плохо контролируются из Хартума, и референдум станет только закреплением существующего статуса.

А возможные причины «честного» референдума, по мнению экспертов NBC, следуют из общеконтинентальной тенденции в Африке. Ведь разделение Судана станет демонстрацией того, что две народности, искусственно втиснутые в одно государство, могут мирно разойтись. Даже после 50 лет войн и преступлений. Ведь известно, что границы в Африке пролагались в далеких кабинетах США и Британии, без учета того, кто именно живет на этих землях, и смогут ли соседи достичь взаимопонимания. Именно в этом эксперты видят предпосылку многих войн на материке. А теперь мирное решение одного из наиболее кровавых конфликтов может принести пользу всему Судану и значительной части экваториальной Африки и стать хорошим примером для подражания. «Давление крупных международных игроков, таких как ЕС или США, на правительство Судана позволило состояться свободному референдуму. Кроме того, обе стороны уже устали от войны, поэтому голосование о разделении прошло так спокойно», - говорит Джон Нуок Ачеу.

Между тем само существование пока не провозглашенного государства остается под вопросом. Необходимо, чтобы Джуба просто призвала на помощь нефть, лежащую в ее земле.

Нефть и труба

Заинтересованность в сохранении мира лежит прямо на границе между южными и северными провинциями. Именно там расположены самые перспективные скважины, которые могут принести много нефти. На севере тоже есть ее месторождения, но их намного меньше. «Лучше всего будет, если страны разделят свои обязанности и сумеют договориться. Одна будет добывать нефть, другая перевозить ее в порты Красного моря», - считает Морган Туох. По его мнению, нефть на юге ничего не стоит, ведь ее еще необходимо довезти до портов, где она превратится в текущие в бюджет деньги.

С другой стороны, страны к югу от пустыни Сахара, по прогнозам журнала Economist, в следующее десятилетие будут развиваться стремительными темпами. Они владеют залежами полезных ископаемых, многие из которых еще даже не разведаны. И крупные компании в дальнейшем будут стремиться предоставить международным консорциумам широкие права для разведки и добычи на своей территории. К этому их будет побуждать повышение спроса на сырье. По данным Bloomberg, с начала 2009 года цены на нефть стали постепенно повышаться и достигли уровня $92 за баррель. Это своеобразный рекорд за два года, больше было только осенью 2008-го, когда цены достигли заоблачной отметки $150 за баррель. Алюминиевые руды по сравнению с ценами 2000 года, по данным Комиссии ООН по Африке, выросли на 90%, а золото на 300%.

Поэтому страна, которая сможет привлечь зарубежные инвестиции в добывающей отрасли, получит экономический рост, выражающийся двузначными цифрами. Для сравнения: Китай в этом году планирует вырасти только на 8-9%. Но для такого развития нужна показательная стабильность. Хотя эксперты института Брукингса считают, что в отношениях между двумя в будущем независимыми частями Судана возможны и недоразумения. Особенно в распределении средств от продажи нефти на мировых рынках. Ведь в Африке конфликты начинаются и по меньшим пустякам, не говоря уже о деньгах.

Будущее

Результаты референдума обнародуют в начале февраля 2011 года. Но никто не сомневается, что они будут положительными. Иначе в стране может начаться новая гражданская война. У центрального правительства уже и так масса проблем с западными племенами, упорно не желающими признавать его власть и принимать ислам. Кроме того, поток гуманитарной помощи для Судана с началом мирового кризиса изрядно обмелел. За 2009 год страна получила на 35% меньше денег на развитие инфраструктуры, медицины и образования, чем за год до того.

Развитые страны уже не стремятся платить за развитие этой страны и кормить сирот из Дарфура. Эта проблема по завершении войны в 2005 году стала для мировой общественности не интересной. Ее уже не освещают в новостях, а политики не собирают благотворительные пожертвования.

Поэтому Судану в условиях, когда его соседи готовы окунуться в новую волну африканской индустриализации, нужно выживать самому. Не признав новую, 193-ю страну, Хартум может остаться на обочине этого процесса.