Янукович: дотянуть до 2012

Президент Виктор Янукович прогнозирует, что результаты реформ государство ощутит в 2012 году.

Об этом он сказал в Херсоне, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«2012 год будет годом, когда мы начнем ощущать результаты начатых в 2010 году реформ. Я надеюсь, что последствия кризиса 2008-2009 годов будут не так негативно влиять на экономику государства, как это было в прошлом году и еще остаются в этом», - сказал президент.

Говоря о реформировании Украины, президент призвал всех «не останавливаться, идти только вперед».

«Я сделаю все, чтобы это движение никто не остановил в Украине, во всяком случае так долго, сколько я буду рабо тать», - подчеркнул Янукович.

Он также добавил, что считает очень важным, чтобы в Украине была преемственность власти.

«Чтобы и наши правительства, и в целом власти работали на авторитет страны. Безусловно, политическая стабильность, сплоченность власти будут способствовать ее эффективной работе», - сказал президент.

Он выразил уверенность, что последовательные, глубоко продуманные реформы будут работать на людей и страну, усиливать экономику.

В этом контексте Янукович обратил внимание на то, что в Украине идет борьба с коррупцией, создаются условия для привлечения инвестиций, происходит дерегуляция предпринимательской деятельности, снимаются препятствия для ведения бизнеса, «прозрачными будут многие процессы в государстве».