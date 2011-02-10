Президент сменил состав Нацкомсвязи

Президент Виктор Янукович уволил с должности председателя Национальной комиссии по регулирования связи Владимира Олийныка, передает «Украинская правда».

Вместо Олейника НКРС возглавил Петр Яцук.

Также, по данным источника, полностью был изменен персональный состав НКРС.

В частности, членами комиссии были назначены директор департамента продаж телекоммуникационной компании «Укртелеком» Игорь Сиротенко, представитель Государственной службы связи Елена Уласенко, сотрудник Государственной спецслужбы связи Александр Речкалов, бывший член НКРС Людмила Ежова

Полный состав источник не сообщил, однако уточнил, что заседание в четверг комиссия провела в предыдущем составе.

Как известно, Олийнык с апреля 2010 года занимал должность председателя НКРС, а с 2005 года - члена НКРС.

Яцук с 17 января 2011 года был первым замглавы Госслужбы специальной связи и защиты информации, а до этого - с мая 2010 года - работал замглавы этого ведомства.